На прошлой неделе издательство Devolver Digital опубликовало небольшой, но от этого не менее ценный отрывок игрового процесса Serious Sam 4 Planet Badass. По красивой, но трагической легенде, издатель направил в студию Croteam разведчика, и тот погиб на обратном пути в офис с добычей. По всей видимости, служба разведки Devolver Digital состоит не из одного агента, поскольку вчера на Twitter-страничке издательства появился новый отрывок «экранной копии» геймплея.

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Главное, что можно заметить в игре — это «висящие» в воздухе предметы арсенала Сэма. Судя по всему, разработчики решили отдать дань уважения первым частям серии.

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Официально сроками выхода Serious Sam 4 не обладает, но в конце прошлого года разработчики «толсто» намекнули на то, что сыграть в новинку мы сможем уже в этом году.