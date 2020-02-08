Издатель Serious Sam 4 опубликовал ещё несколько секунд «экранного» геймплея новинки
На прошлой неделе издательство Devolver Digital опубликовало небольшой, но от этого не менее ценный отрывок игрового процесса Serious Sam 4 Planet Badass. По красивой, но трагической легенде, издатель направил в студию Croteam разведчика, и тот погиб на обратном пути в офис с добычей. По всей видимости, служба разведки Devolver Digital состоит не из одного агента, поскольку вчера на Twitter-страничке издательства появился новый отрывок «экранной копии» геймплея.
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Главное, что можно заметить в игре — это «висящие» в воздухе предметы арсенала Сэма. Судя по всему, разработчики решили отдать дань уважения первым частям серии.
рекламаОфициально сроками выхода Serious Sam 4 не обладает, но в конце прошлого года разработчики «толсто» намекнули на то, что сыграть в новинку мы сможем уже в этом году.
рекламаOur insider @Croteam is starting to pass us more Serious Sam 4 leaks...
What's the vibe on floating weapon pick-ups?
RT: Love the throwback feel.
💛: Lay those things on the ground. pic.twitter.com/EHOezGISut— Devolver Digital (@devolverdigital) February 7, 2020
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