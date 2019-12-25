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Похоже, Serious Sam 4 выйдет уже в наступающем году

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Анонс Serious Sam 4 Planet Badass состоялся ещё весной прошлого (2018) года, однако официальными сроками и уж тем более датой релиза разработчики из студии Croteam до сих пор не поделились. Но в специальном рождественском обращении, в котором Крутой Сэм призывает всех быть добрее друг к другу, потому что в противном случае части вашего тела могут оказаться на ёлке Сэма в качестве украшения.

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Казалось бы, ничего интересного, обычный не заслуживающий никакого внимания рождественско-новогодний ролик. Ан нет: в заголовке и в самом конце видео можно обнаружить призывы серьёзно отнестись к 2020 году, что вполне можно трактовать как планируемый год релиза четвёртой части приключений Крутого (Серьёзного) Сэма.

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Основные особенности Serious Sam 4 известны уже на протяжении полутора лет: нас ждут крупные локации и огромное количество присутствующих на них противников, однако игровой процесс останется линейным.

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devolver digital croteam serious sam 4 planet badass
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&lt;TopUpdate&gt;
17:39
Моник чисто для любителей циферек, думающих что чем больше, тем лучше. К тому же здесь матрица IPS, а не TN. Еще бы подробный тест, со скоростью переключения пикселей, чтобы знать, какая она в реале.
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M-tec
17:39
оооо эмуляция тестов на экселе подЪехала. Ну стабильный обосратус в копипасте раз в 2 недели. Диман че там в экселе не ту циферку нажал. Лучше бы не трогал тесты от 15 декабря.
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Дмитрий Лавренов
17:38
в нем нет такой функции
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&lt;TopUpdate&gt;
17:37
Так это же для киберкотлет онли, 280гц, для минимального инпут лага, плюс 1080p чтобы fps в играх был как можно больше, а так же большой пиксель, чтобы шанс миссклика был меньше. Обычному юзеру 60гц...
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Андрей Викторович
17:34
Задолбали своими 27", где 32? Что за маразм.
Asus выпустила игровой монитор VG279QM с высокой частотой 280 Гц и откликом 1 мс GTG по цене $475
Дмитрий Лавренов
17:32
27 и 1080р - мыло мыльное, онли для киберспорта сойдет.
Asus выпустила игровой монитор VG279QM с высокой частотой 280 Гц и откликом 1 мс GTG по цене $475
Александр Тетюшин
17:29
Все конечно ничего НО разрешение 1080р - и даром не нужно реально! У нас эра 4к так и не настанет никогда с такими темпами
Asus выпустила игровой монитор VG279QM с высокой частотой 280 Гц и откликом 1 мс GTG по цене $475
Batareykin
17:29
Ясно, нужно просто подождать 2020, что бы подождать 2022, что бы унать что нужно подождать 2025 года и 1 нанометр
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NOFX
17:25
Да будет срач!
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Кирилл Морошкин
17:19
Согласен. Это консольность во всей своей красе. Хотя всё же некоторые игры , портируют более успешно.
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