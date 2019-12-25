Анонс Serious Sam 4 Planet Badass состоялся ещё весной прошлого (2018) года, однако официальными сроками и уж тем более датой релиза разработчики из студии Croteam до сих пор не поделились. Но в специальном рождественском обращении, в котором Крутой Сэм призывает всех быть добрее друг к другу, потому что в противном случае части вашего тела могут оказаться на ёлке Сэма в качестве украшения.

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Казалось бы, ничего интересного, обычный не заслуживающий никакого внимания рождественско-новогодний ролик. Ан нет: в заголовке и в самом конце видео можно обнаружить призывы серьёзно отнестись к 2020 году, что вполне можно трактовать как планируемый год релиза четвёртой части приключений Крутого (Серьёзного) Сэма.

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Основные особенности Serious Sam 4 известны уже на протяжении полутора лет: нас ждут крупные локации и огромное количество присутствующих на них противников, однако игровой процесс останется линейным.