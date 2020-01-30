Крохотный отрывок геймплея Serious Sam 4, «слитый» самим издателем игры
На официальной Twitter-страничке издательства Devolver Digital, сотрудники которого неоднократно демонстрируют свою близость к простому народу, появилось сообщение с «экранной копией» игрового процесса Serious Sam 4. В «твит» вложен лишь совсем крохотный отрывок геймплея продолжительностью около пары секунд, но даже этого достаточно, чтобы удостовериться в сохранении разработчиками стиля Serious Sam. Как в шутку (а может, и нет) пишет издатель, менеджер по маркетингу погиб, доставляя эту «утечку™» в издательство из студии Croteam.
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Стоит напомнить, что в конце прошлого года студия Croteam обещала, что в этом году нас ждёт что-то «серьёзное». Надеемся, что скоро состоится полноценный показ анонсированной ещё в 2018 году игры, а вместе с ним огласят и точную дату релиза.
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A Marketing Manager died getting this Leaked Content™️ out of @Croteam, please respect our dedication to Serious Sam 4. pic.twitter.com/MvVsKYIcbh— Devolver Digital (@devolverdigital) January 29, 2020
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