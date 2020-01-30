На официальной Twitter-страничке издательства Devolver Digital, сотрудники которого неоднократно демонстрируют свою близость к простому народу, появилось сообщение с «экранной копией» игрового процесса Serious Sam 4. В «твит» вложен лишь совсем крохотный отрывок геймплея продолжительностью около пары секунд, но даже этого достаточно, чтобы удостовериться в сохранении разработчиками стиля Serious Sam. Как в шутку (а может, и нет) пишет издатель, менеджер по маркетингу погиб, доставляя эту «утечку™» в издательство из студии Croteam.

реклама

Стоит напомнить, что в конце прошлого года студия Croteam обещала, что в этом году нас ждёт что-то «серьёзное». Надеемся, что скоро состоится полноценный показ анонсированной ещё в 2018 году игры, а вместе с ним огласят и точную дату релиза.

реклама