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Крохотный отрывок геймплея Serious Sam 4, «слитый» самим издателем игры

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На официальной Twitter-страничке издательства Devolver Digital, сотрудники которого неоднократно демонстрируют свою близость к простому народу, появилось сообщение с «экранной копией» игрового процесса Serious Sam 4. В «твит» вложен лишь совсем крохотный отрывок геймплея продолжительностью около пары секунд, но даже этого достаточно, чтобы удостовериться в сохранении разработчиками стиля Serious Sam. Как в шутку (а может, и нет) пишет издатель, менеджер по маркетингу погиб, доставляя эту «утечку™» в издательство из студии Croteam.

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Стоит напомнить, что в конце прошлого года студия Croteam обещала, что в этом году нас ждёт что-то «серьёзное». Надеемся, что скоро состоится полноценный показ анонсированной ещё в 2018 году игры, а вместе с ним огласят и точную дату релиза.

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devolver digital croteam serious sam 4 planet badass
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Крохотный отрывок геймплея Serious Sam 4, «слитый» самим издателем игры
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