СМИ: пиратский боевик Skull & Bones от Ubisoft если и выйдет, то нескоро
Летом 2017 года Ubisoft анонсировала многообещающий боевик Skull & Bones, посвящённый морским путешествиям и сражениям, вдохновение для которого явно черпалось из Assassin’s Creed IV Black Flag. Но спустя год стало ясно, что с разработкой проекта творится что-то неладное: Ubisoft перенесла релиз, а спустя пару месяцев новая информация о Skull & Bones и вовсе перестала поступать.
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Что происходит, на официальном уровне не сообщается, и тут на помощь спешит новостной редактор Kotaku Джейсон Шрайер, у которого имеются информаторы чуть ли не в каждой игровой компании на планете. Согласно информации из источников Шрайера, разработка Skull & Bones неоднократно перезапускалась, а в конце 2018 года проект покинул его творческий руководитель.
рекламаТекущее состояние проекта не оглашается, но, по информации Шрайера, Ubisoft всё же намерена довести его до логического завершения. Вот только ждать предстоит ещё долго. К слову, в свежем финансовом отчёте Ubisoft нет ни одного упоминания Skull & Bones, что невольно наталкивает на тревожные мысли.
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