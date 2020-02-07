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СМИ: пиратский боевик Skull & Bones от Ubisoft если и выйдет, то нескоро

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Летом 2017 года Ubisoft анонсировала многообещающий боевик Skull & Bones, посвящённый морским путешествиям и сражениям, вдохновение для которого явно черпалось из Assassin’s Creed IV Black Flag. Но спустя год стало ясно, что с разработкой проекта творится что-то неладное: Ubisoft перенесла релиз, а спустя пару месяцев новая информация о Skull & Bones и вовсе перестала поступать.

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Что происходит, на официальном уровне не сообщается, и тут на помощь спешит новостной редактор Kotaku Джейсон Шрайер, у которого имеются информаторы чуть ли не в каждой игровой компании на планете. Согласно информации из источников Шрайера, разработка Skull & Bones неоднократно перезапускалась, а в конце 2018 года проект покинул его творческий руководитель.

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Текущее состояние проекта не оглашается, но, по информации Шрайера, Ubisoft всё же намерена довести его до логического завершения. Вот только ждать предстоит ещё долго. К слову, в свежем финансовом отчёте Ubisoft нет ни одного упоминания Skull & Bones, что невольно наталкивает на тревожные мысли.

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ubisoft skull and bones
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