Вслед за Ubisoft свой квартальный финансовый отчёт опубликовала и Take-Two Interactive, которой через дочерние издательства принадлежит немалое количество популярных игровых франшиз. Начать стоит с максимально неважной для среднестатистического игрока информации: чистая выручка Take-Two за третий квартал составила 930 млн долларов США, тогда как кварталом ранее этот показатель составлял 1,25 млрд долларов.

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Несмотря на падение квартальной выручки, вызванное отсутствием крупных новых релизов, Take-Two довольна долгосрочными успехами Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2, а также их «онлайновых» братьев Grand Theft Auto Online и Red Dead Online. На момент завершения третьего квартала финансового года отгрузки Grand Theft Auto V перевалили за 120 млн копий, а отгрузки Red Dead Redemption 2 — за 29 миллионов копий. The Outer Worlds разошлась тиражом в два миллиона копий, а Borderlands 3 — 8 миллионов копий.

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Новая BioShock, работа над которой была официально подтверждена в декабре прошлого года , находится на ранней стадии разработки, поэтому её релиза предстоит ждать ещё несколько лет. Версия The Outer Worlds для Nintendo Switch задерживается по причине бушующего в Китае коронавируса. Дело в том, что студии, занимающиеся портированием The Outer Worlds на Switch, расположены именно в Поднебесной.

Симулятор космического инженера Kerbal Space Program 2 планируют выпустить в следующем финансовом году, или до 31 марта 2021 года в переводе на «человеческий» календарь.