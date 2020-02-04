До выхода DOOM Eternal осталось всего полтора месяца, и «ютубер» Cycu1, прославившийся своими видеороликами-сравнениями графики в играх, решил по этому поводу сравнить визуальное исполнение двух версий ожидаемого шутера: показанных в 2019-м и 2020-м годах. Какие-либо комментарии здесь, пожалуй, излишни.

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Напоминаем, что DOOM Eternal планируется к выходу 20 марта на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Stadia, а некоторое время спустя ещё и на Nintendo Switch. С записью игрового процесса вступительной части DOOM Eternal можно ознакомиться здесь.

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