Энтузиаст сравнил графику в DOOM Eternal образца 2019 и 2020 годов
До выхода DOOM Eternal осталось всего полтора месяца, и «ютубер» Cycu1, прославившийся своими видеороликами-сравнениями графики в играх, решил по этому поводу сравнить визуальное исполнение двух версий ожидаемого шутера: показанных в 2019-м и 2020-м годах. Какие-либо комментарии здесь, пожалуй, излишни.
реклама
Напоминаем, что DOOM Eternal планируется к выходу 20 марта на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Stadia, а некоторое время спустя ещё и на Nintendo Switch. С записью игрового процесса вступительной части DOOM Eternal можно ознакомиться здесь.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила