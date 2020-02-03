Первые 10 минут игрового процесса DOOM Eternal
До выхода DOOM Eternal осталось чуть больше полутора месяцев (или чуть меньше, учитывая, что сейчас февраль), поэтому Bethesda вместе с id Software с радостью публикуют новые трейлеры, а также записи игрового процесса. Сегодня честь представить запись первых десяти минут прохождения DOOM Eternal выпала порталу IGN. Если вы обладаете 4K-телевизором, то данный видеоролик должен вам особенно понравиться.
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Напоминаем, что DOOM Eternal порадует увеличившимися масштабами локаций, а также более обширным арсеналом и бестиарием демонов. Релиз запланирован на 20 марта на PC и консолях текущего поколения, а также некоторое время спустя — на Nintendo Switch.
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