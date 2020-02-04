На протяжении почти недели Blizzard молча наблюдала за тем, как официальный форум Warcraft III захлёбывается в гневных комментариях, а пользовательский рейтинг Reforged-версии игры на Metacritic устанавливает абсолютный антирекорд. Откровенно говоря, понять Blizzard несложно: оперативно и внятно прокомментировать такую катастрофу — задача не из простых. Но лёд тронулся: вчера компания запустила автоматическую систему возврата средств, а пару часов назад оставила «голубой пост» на официальном форуме.

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Первым делом Blizzard извинилась перед теми, чьи ожидания от Warcraft III Reforged не оправдались, затем рассказала, что ждёт «перекованную» версию игры в будущем.

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Blizzard планирует поддерживать Warcraft III Reforged на протяжении долгого времени, а первое обновление должно выйти уже на этой неделе. Первый патч решит проблемы с графикой при активации классического режима и с анимацией портретов, исправит ошибки со звуком, поправит некоторые элементы пользовательского интерфейса и прочее.

В будущих обновлениях разработчики планируют вернуть в игру системы кланов и списки лидеров, причём и для обладателей оригинальной Warcraft III, клиент которой объединили с Reforged-версией. Но есть и плохая новость: Reign of Chaos в игру не вернётся. Как утверждает Blizzard, популярность данного набора правил столь мизерная, что он был удалён из игры ещё в середине прошлого года. Также Blizzard прокомментировала отказ от использования в Warcraft III Reforged улучшенных кат-сцен. В компании решили, что их обновление привело бы к потере духа оригинальной Warcraft III.