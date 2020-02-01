Казалось бы, только вчера редакция нашего сайта писала про то, как Warcraft III Reforged попала в эксклюзивный клуб «ниже 1 балла» на агрегаторе Metacritic, как сегодня ремастер культовой классики подарил новый повод написать похожую заметку. Правда, на этот раз всё гораздо серьёзнее: Warcraft III Reforged установила абсолютный антирекорд пользовательского рейтинга на Metacritic, набрав баснословные 0,6 балла от более чем десяти тысяч раздосадованных рецензентов.

реклама

Чтобы убедиться в антирекорде, достаточно отсортировать представленные на Metacritic игры по пользовательскому рейтингу и открыть последнюю страничку. За звание худших из худших с Warcraft III Reforged борются FIFA 20 Legacy Edition (версия для Nintendo Switch) и PS4-версия NBA 2K20, но даже у них рейтинг составляет 0,8 балла.

реклама

Напомним, что Warcraft III Reforged вызвал бурю негодования из-за «даунгрейда» графики, невзрачных анимаций, в худшую сторону отличающихся от показанных на BlizzCon 2018 во время анонса проекта, а также ворохом ошибок. И всё это безобразие пока оставлено без комментариев со стороны разработчиков.