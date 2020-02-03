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Действительно Refunded: Blizzard возвращает деньги всем недовольным Warcraft III Reforged

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После оглушительного провала Warcraft III Reforged по Сети стали гулять сведения о том, что Blizzard якобы блокирует доступ на официальные форумы тем, кто создаёт темы с вопросами и помощью по возврату средств за игру. По всей видимости, Blizzard подготавливала к запуску автоматизированную систему возвратов, на которую сегодня наткнулись пользователи официального магазина компании.

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Теперь достаточно проследовать на страницу техподдержки Blizzard, выбрать Warcraft III Reforged, затем в категории «Оплата» выбрать пункт «Запрос возврата средств» и дальше сослаться на технические проблемы с игрой. Как вариант, можно воспользоваться вот этой ссылкой и пропустить тем самым два этапа из трёх.

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Напоминаем, что игроки жалуются на невыполненные разработчиками обещания и огромное количество ошибок. Ситуация превратилась в некое подобие флешмоба, в результате которого Warcraft III Reforged стала самой низкооценённой игрой из всех представленных на агрегаторе на Metacritic.

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рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
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blizzard warcraft iii reforged
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Сейчас обсуждают

Аслан Хироуз
22:49
Справедливости ради инквизиция и андромеда одного поля ягоды, но только после прохождения андромеды я не был вымотан морально.
Пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged установил абсолютный антирекорд Metacritic
Амудуто Райзенмаки
22:49
Смотря какой b-die, сейчас модно ставить отбраковку, которая максимум на один шаг гонится, даже тайминги толком не ужать.
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Дима Вареников
22:49
как будто у амд есть деньги и такое количество покупателей и репутация чтоб соглашаться на такие авантюры.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
Oleksandr Romanyuk
22:49
Те, кому действительно пофиг, даже не читают и не оставляют комментариев.
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Наиль Билалов
22:47
А потом такие раз 14нм, раз, раз, раз, еще раз, и еще раз - готов комет лэйк. А потом еще раз - вот и рокет лэйк - все жизненный цикл 1200сокета окончен.
Intel пояснила, почему считает Ice Lake первым поколением 10-нм процессоров
Аслан Хироуз
22:46
не выглядит.
Пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged установил абсолютный антирекорд Metacritic
Амудуто Райзенмаки
22:45
У них такая же воля, как и разгон.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
Наиль Билалов
22:43
Зачем, 1200 сольют через годик и все, неси денюжку за новый. Можно подумать что в первый раз прям ( вспоминаем 7700к слитый вместе с сокетом через 9.месяцов после анонса). Впрочем мертворожденный 2066...
Intel пояснила, почему считает Ice Lake первым поколением 10-нм процессоров
Oleksandr Romanyuk
22:43
а ты самый тупой из них
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Oleksandr Romanyuk
22:42
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