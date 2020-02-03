После оглушительного провала Warcraft III Reforged по Сети стали гулять сведения о том, что Blizzard якобы блокирует доступ на официальные форумы тем, кто создаёт темы с вопросами и помощью по возврату средств за игру. По всей видимости, Blizzard подготавливала к запуску автоматизированную систему возвратов, на которую сегодня наткнулись пользователи официального магазина компании.

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Теперь достаточно проследовать на страницу техподдержки Blizzard, выбрать Warcraft III Reforged, затем в категории «Оплата» выбрать пункт «Запрос возврата средств» и дальше сослаться на технические проблемы с игрой. Как вариант, можно воспользоваться вот этой ссылкой и пропустить тем самым два этапа из трёх.

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Напоминаем, что игроки жалуются на невыполненные разработчиками обещания и огромное количество ошибок. Ситуация превратилась в некое подобие флешмоба, в результате которого Warcraft III Reforged стала самой низкооценённой игрой из всех представленных на агрегаторе на Metacritic.