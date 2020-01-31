Трейлер к скорому выходу Wasteland Remastered
В конце 2018 года студия inXile Entertainment решила, что на фоне популярности постапокалиптической темы в целом и Wasteland 2 в частности имеет смысл облагородить и модернизировать первую часть серии, которая увидела свет ещё, страшно сказать, в 1988 году. На прошлой неделе разработчики огласили точную дату выхода — 25 февраля — а несколько часов назад выложили сопутствующий релизный видеоролик, в котором даже можно увидеть крошечные отрывки игрового процесса.
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Напомним, что в Wasteland Remastered изменятся графическое исполнение и интерфейс; сюжет и игровой процесс при этом затрагивать не будут.
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Также стоит напомнить, что в стенах inXile трудятся и над Wasteland 3, релиз которой должен состояться в середине мая.
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