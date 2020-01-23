Так уж сложилось, что о существовании первой части серии постапокалиптических ролевых игр Wasteland многие знают лишь логически: если есть Wasteland 2 и Wasteland 3, значит, должна быть и первая часть. Оригинальная игра появилась на свет в далёком 1988 году, а спустя три десятилетия — в конце 2018 года — студия inXile объявила о работе над её облагороженной версией.

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С тех пор тишина, и вот, сегодня авторы огласили точную дату выхода Wasteland Remastered — 25 февраля этого года на PC и Xbox One. Проект порадует обновлённой графикой, более-менее соответствующей году его выпуска, а также более приемлемым интерфейсом. Сравнить «до/после» можно благодаря вышеуказанному скриншоту-склейке.

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Помимо ремастера первой Wasteland студия inXile сейчас вовсю работает над Wasteland 3, релиз которой запланирован на 19 мая.