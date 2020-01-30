Журналисты сравнили релизную версию Warcraft III Reforged с показанной на BlizzCon 2018
Вышедшая вчера рано утром (по Москве) Warcraft III Reforged огорчила практически всех, кто ждал данный проект: несоответствующая ранним публикациям графика, отсутствие некоторых важных функций, вагон ошибок и обновлённая утратившая свой шарм озвучка отнюдь не прибавляют игрокам энтузиазма. Журналисты IGN решили убедиться, что сообщество не напрасно обвиняет Blizzard в халтуре, и сравнили два одинаковых отрывка из двух разных версий игры — релизной и демонстрационной, показанной на BlizzCon 2018.
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Выводы получились неутешительными: образец 2018 радует крупными планами и продвинутой анимацией персонажей, тогда как в релизной версии камера будто специально находится на удалении, дабы замаскировать очевидный «даунгрейд».
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Кстати, внимательные пользователи Сети обнаружили, что Blizzard есть, с кем разделить ответственность за столь устрашающее качество проекта. Так, создание анимаций, артов, различных материалов и пользовательского интерфейса Blizzard доверила компании Lemon Sky Studios, которая до этого «аутсорсила» некоторые элементы Mortal Kombat 11, Anthem, StarCraft Remastered, Call of Duty Infinite Warfare и многих других игр.
рекламаТакже, если верить слухам, Blizzard бьёт «банхаммером» по головам товарищам, дающим на официальном форуме советы по возврату средств за Warcraft III Reforged.
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