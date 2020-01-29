В ночь с 28 на 29 января состоялся релиз Warcraft III Reforged — облагороженной версии культовой классики. Строго говоря, опасения за качество ремастера имелись ещё задолго до релиза — после этапа бета-тестирования — когда игроки массово жаловались на низкое качество продукта и повсеместный «уотчдогинг», теперь же эти опасения подтвердились.

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Сверху версия 2018 года, снизу — релизная.

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Итак, если перейти на страничку Warcraft III Reforged на портале Metacritic , то можно обнаружить, что её пользовательский рейтинг составляет (на момент написания данной заметки) 2,5 балла из 10 возможных. Учитывая, что игроки никогда массово не высказывают своё «фи» без весомой на то причины, напрашивается вывод, что Blizzard серьёзно «накосячила».

Выяснилось, что Blizzard не выполнила массу обещаний. Во-первых, была «перекована» лишь одна CGI-вставка из всех, во-вторых, наблюдается заметное падение качества освещения и текстур по сравнению с демоверсией Warcraft III Reforged от 2018 года. При всём этом Reforged-версия умудряется «подтормаживать», вылетать с ошибкой на рабочий стол и «радовать» глаз различными недоработками.

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Сказать, что игроки в ужасе — это ничего не сказать; многие даже называют обновление Warcraft III Refunded и нарочито активно создают на официальном форуме Blizzard темы с вопросами о возмещении средств. Похоже, прохождение откладывается на неопределённый срок.