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Фанаты Warcraft III утопили Reforged-версию в отрицательных отзывах

5
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В ночь с 28 на 29 января состоялся релиз Warcraft III Reforged — облагороженной версии культовой классики. Строго говоря, опасения за качество ремастера имелись ещё задолго до релиза — после этапа бета-тестирования — когда игроки массово жаловались на низкое качество продукта и повсеместный «уотчдогинг», теперь же эти опасения подтвердились.

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Сверху версия 2018 года, снизу — релизная.

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Итак, если перейти на страничку Warcraft III Reforged на портале Metacritic, то можно обнаружить, что её пользовательский рейтинг составляет (на момент написания данной заметки) 2,5 балла из 10 возможных. Учитывая, что игроки никогда массово не высказывают своё «фи» без весомой на то причины, напрашивается вывод, что Blizzard серьёзно «накосячила».

Выяснилось, что Blizzard не выполнила массу обещаний. Во-первых, была «перекована» лишь одна CGI-вставка из всех, во-вторых, наблюдается заметное падение качества освещения и текстур по сравнению с демоверсией Warcraft III Reforged от 2018 года. При всём этом Reforged-версия умудряется «подтормаживать», вылетать с ошибкой на рабочий стол и «радовать» глаз различными недоработками.

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Сказать, что игроки в ужасе — это ничего не сказать; многие даже называют обновление Warcraft III Refunded и нарочито активно создают на официальном форуме Blizzard темы с вопросами о возмещении средств. Похоже, прохождение откладывается на неопределённый срок.

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blizzard warcraft iii reforged
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Сейчас обсуждают

Galfordo
13:10
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Yolanda Tarska
13:02
Ну ролики проще, это ерунда, это же стратегия.... сама то игра норм или ролики важны только между миссиями?
Фанаты Warcraft III утопили Reforged-версию в отрицательных отзывах
OgoGoLog
13:00
Пивка для рывка?
Состоялся релиз Warcraft III Reforged
SMA
12:58
а что нвидиа только 2080ti продает... чушь короче спороли, и вы и я, как и многие тут знают, что сколькоб флагман не стоил, основную кассу, что у амд, что у нвидиа делают мидлы.
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
OgoGoLog
12:57
"Сверху версия 2018 года, снизу — релизная." Снизу текстурки почвы прям из оригинала.
Фанаты Warcraft III утопили Reforged-версию в отрицательных отзывах
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