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Большинство разработчиков считают 30-процентный «налог» Steam неоправданно высоким

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Как известно, главным оружием Epic Games Store в конкурентной борьбе со Steam является более справедливое «налогооблажение»: пока сервис Valve забирает 30 % с продаж игр, «добрый царь» в лице Epic Games Store оставляет себе лишь 12 %. Более того: если разработчик использует Unreal Engine и выпускает игру в EGS, то Epic Games освобождает его от выплаты роялти за использование данного движка.

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Да, технически Steam предусматривает возможность снижения налоговой ставки для крупных проектов (подробнее об этом в данном материале), однако для подавляющего большинства разработчиков, которые не могут похвастать выручкой в десятки миллионов долларов, это ничего не меняет.

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По прошествии примерно года с момента запуска EGS представители Game Developers Conference (GDC) решили провести опрос среди разработчиков игр на тему доли Steam. Вопрос звучит следующим образом: «По вашему мнению, какая доля Steam с игровых продаж является оправданной/допустимой? (На данный момент стандартная ставка составляет 30 %)».

Результаты опроса показали, что лишь 6 % разработчиков-респондентов согласны с размером нынешнего «налога» в Steam; абсолютное большинство же желает его снижения. Так, 73 % участников опроса считают, что ставка в Steam должна составлять от 5 % до 25 %. Если же отобрать наиболее популярные варианты ответа среди респондентов, то разумной ставкой в Steam они считают от 10 % до 20 %. Одна пятая доля участников опроса не смогла определиться с ответом.

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Также GDC поинтересовалась у разработчиков, считают ли они, что Epic Games Store станет коммерчески успешным сервисом. 40 % ответили «Да», 35 % — «Возможно», 7 % — «Нет». Остальные затруднились ответить.

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P. S. Это 25-тысячный материал раздела «Новости Software» на Overclockers.ru.

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steam valve epic games epic games store
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