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Konami не исключает возможности выпуска новой Silent Hill

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Слухи о том, что Konami возрождает культовую серию Silent Hill, появляются так часто, что сложно верить в банальные совпадения: из недавних примеров можно привести информацию о том, что компания «помирилась» с Хидео Кодзимой и трудится аж над двумя проектами по франшизе — одним крупным и одним эпизодическим. Сегодня у данных слухов появилось какое-никакое, но подтверждение.

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В комментарии изданию PCGamesN представитель Konami заявил, что компания прислушивается к отзывам и просьбам игроков и рассматривает возможности выпуска нового проекта [по Silent Hill]. Хотя данное сообщение не несёт в себе почти никакой информационной нагрузки, очевидно главное — Konami помнит про Silent Hill.

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«Слуховая» информация гласит, что Konami готовит мягкий перезапуск Silent Hill, а также некую эпизодическую игру по её мотивам. К слову, недавно Хидео Кодзима заявил, что хотел бы поработать над эпизодическими играми. И хотя всё это может быть лишь цепочкой удивительных совпадений, но на данном этапе нельзя исключать, что мы всё же имеем дело с закономерностью.

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