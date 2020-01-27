Слухи о том, что Konami возрождает культовую серию Silent Hill, появляются так часто, что сложно верить в банальные совпадения: из недавних примеров можно привести информацию о том, что компания «помирилась» с Хидео Кодзимой и трудится аж над двумя проектами по франшизе — одним крупным и одним эпизодическим. Сегодня у данных слухов появилось какое-никакое, но подтверждение.

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В комментарии изданию PCGamesN представитель Konami заявил, что компания прислушивается к отзывам и просьбам игроков и рассматривает возможности выпуска нового проекта [по Silent Hill]. Хотя данное сообщение не несёт в себе почти никакой информационной нагрузки, очевидно главное — Konami помнит про Silent Hill.

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