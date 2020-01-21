Зарекомендовавший себя инсайдер Dusk Golem, который несколько часов назад поделился информацией о статусе Resident Evil 8, раскрыл информацию о другом проекте. На этот раз речь идёт о компании Konami, которая, согласно информации Dusk Golem’а, работает над двумя новыми играми серии Silent Hill.

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Как сообщает инсайдер, первая игра должна стать мягким перезапуском франшизы, вторая — игровым «сериалом» наподобие проектов от Telltale Games. Чтобы проработать эти идеи и воплотить их в жизнь, Konami пару лет назад якобы прибегла к услугам нескольких талантливых разработчиков. Dusk Golem считает, что анонс может произойти уже в этом году.

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Кстати, стоит напомнить, что в начале декабря прошлого года в Сети уже появлялся слух, касающийся Silent Hill . Тогда сообщалось, что принимать участие в возрождении культовой серии хорроров будет сам Хидео Кодзима.

Хотя всё это звучит здорово, но относиться к данной информации следует скептически даже несмотря на тот факт, что Dusk Golem уже неоднократно «сливал» информацию, которая впоследствии подтверждалась.