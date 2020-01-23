Хидео Кодзима хотел бы поработать над небольшими играми
Портал DualShockers привёл выдержку из интервью журналистов японского издания Famitsu с геймдизайнером Хидео Кодзимой, из которого удалось почерпнуть немало полезной информации о планах мэтра в частности и его студии Kojima Productions в целом.
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По словам Кодзимы, его студия планирует разработать несколько игр, в числе которых одна крупная. Самого Кодзиму же привлекает идея работы над небольшими играми, в частности, эпизодическими: в идеале он хотел бы выпускать небольшие проекты между релизами крупных. И хотя благодаря Death Stranding Кодзима получил огромное количество восторженных отзывов, сам мэтр осознаёт, что ему всё равно есть, куда расти, тем более что у DS были и недовольные.
рекламаКстати, данная информация удивительно ровно ложится на прошлогодние слухи о том, что Konami и Кодзима вновь сблизились и обсуждают возможность возрождения Silent Hill. Если верить слухам, то в работе находится мягкий перезапуск франшизы, а также игровой «сериал» наподобие проектов от Telltale.
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