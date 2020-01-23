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Ремейк Resident Evil 3 будет находиться под защитой Denuvo

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На официальной Steam-страничке ремейка Resident Evil 3 появилось уведомление, гласящее о наличии в игре системы DRM-защиты Denuvo. Хотя подобные вести всегда не очень приятные, учитывая, что Denuvo негативно влияет на производительность игр, можно надеяться на скорое удаление данной системы из RE3. По крайней мере, из ремейка Resident Evil 2 компания Capcom убрала Denuvo меньше, чем через год после релиза.

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Напомним, что ремейк Resident Evil 3 выйдет в свет 3 апреля этого года на всех актуальных платформах. Мы будем играть за Джилл Валентайн и Карлоса Оливейра, которым необходимо удрать из охваченного зомби-инфекцией Раккун-сити в целом и от главного антагониста игры — Немезиды — в частности. Согласно заявлениям разработчиков, в ремейке Resident Evil 3 будет больше геймплейных изменений, чем в ремейке второй части.

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Столь скорый релиз ремейка Resident Evil 3 вслед за ремейком Resident Evil 2 вызван тем, что работа над двумя проектами велась параллельно, и изначально даже предполагалось, что они выйдут одновременно. Впрочем, в будущем такого же праздника ждать не стоит.

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capcom resident evil 3 resident evil 3 remake
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