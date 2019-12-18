В начале мая Capcom, вернее, некоторые её безответственные сотрудники, случайно выложили в Сеть лишённый системы DRM-защиты Denuvo исполняемый файл ремейка Resident Evil 2. И хотя это была ошибка, но журналисты и энтузиасты успели воспользоваться данной возможностью, чтобы узнать, как сильно присутствие Denuvo «бьёт» по производительности игры. Оказалось, что цена сохранности игры от взлома — от 4 до 15 кадров в секунду в зависимости от сцены.

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Что ж, сегодня глазастые обитатели Reddit обнаружили, что Denuvo из ремейка Resident Evil 2 удалена. По всей видимости, на этот раз уже не по ошибке и навсегда.

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