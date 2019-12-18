Когда Capcom на прошлой неделе официально анонсировала ремейк Resident Evil 3, нам поведали только «базу» — завязку сюжета и цель главных героев, а также сообщили о том, что разработка велась вторым подразделением Capcom параллельно с ремейком Resident Evil 2, благодаря чему, собственно, промежуток между релизами составит чуть больше года.

реклама

Теперь же представители Capcom, отвечая на вопросы сообщества, пролили свет на отдельные дополнительные подробности готовящегося к релизу ремейка. По словам разработчиков, в ремейк Resident Evil 3 будет внесено гораздо больше изменений, чем это было сделано в ремейке Resident Evil 2. Дело в том, что в случае с ремейком RE2 разработчики попытались максимально сохранить дух и атмосферу оригинальной игры, а в ремейке RE3 было решено пойти по пути заметных изменений. Не исключаются даже переделки в сюжете.

реклама

Хотя конкретики в словах представителей Capcom было мало, заявлено, что персонажи порадуют более качественной проработкой, а отдельные из них — например, Дарио — получат более значимые роли в ремейке. Также будут переработаны некоторые противники, дабы соответствовать современным требованиям к играм и стилю геймплея.

Насколько удачно будут реализованы идеи, узнаем 3 апреля.