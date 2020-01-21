На данный момент основное внимание поклонников Resident Evil приковано к ремейку третьей части, который был официально анонсирован в декабре и должен выйти в начале апреля. Но существуют и те, кому ремейки не нужны, а интересно продолжение серии, и вот для данных товарищей есть плохие новости.

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Как рассказал знакомый с ситуацией в Capcom инсайдер Dusk Golem, который ранее уже «сливал» в Сеть информацию о готовящемся к анонсу ремейке Resident Evil 3, если Resident Evil 8 и выйдет, то не в ближайшие годы.

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По информации Dusk Golem’а, студия работала над Resident Evil 8 с конца 2016 года, но в 2017 году взяла паузу, поскольку Capcom требовалось больше ресурсов для подготовки DLC к Resident Evil 7 и ремейка Resident Evil 2. Впоследствии Resident Evil 8 было решено полностью переделать, и работа над «финальной» версией началась лишь около шести—семи месяцев назад. Как следствие, на разработку новинки уйдут годы. Вместе с тем не стоит ждать появления новых ремейков Resident Evil после выхода обновлённой третьей части.

Как заявляет инсайдер, Capcom работает над парой ремейков своих других проектов, применяя для этого движок RE Engine. Что это за игры, не уточняется. Наконец, по информации Dusk Golem’а, в 2021 году выйдет игра серии Resident Evil, но, следуя вышеизложенной информации, вероятнее всего, это будет некое ответвление.