Креативный директор Splinter Cell возвращается в Ubisoft
На днях Ubisoft объявила о полной реструктуризации своей творческой и редакционной группы: в попытке придать своим новым играм больше уникальности компания пошла на беспрецедентные меры и назначила для каждой франшизы ответственные лица. Теперь же, как сообщает издание Video Games Chronicle, в Ubisoft возвращается Максим Белан, творческий руководитель Splinter Cell Conviction и Splinter Cell Blacklist.
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Как сообщает VGC, Белан станет частью обновлённой творческой группы Ubisoft и будет исполнять обязанности её нового заместителя председателя, тем самым выступая в роли куратора игр Ubisoft.
рекламаПомимо двух вышеуказанных игр серии Splinter Cell господин Белан за двадцать лет работы в Ubisoft отметился как креативный диретор Rainbow Six Vegas, ведущий дизайнер оригинальной Assassin’s Creed и креативный директор. Впоследствии Белан перешёл в Epic Games, где проработал всего восемь месяцев над Fortnite, и вот, возвращение в «родные пенаты».
Означает ли возвращение Белана то, что в обозримой перспективе мы услышим что-нибудь о возрождении Splinter Cell, пока можно лишь догадываться. Сама Ubisoft неоднократно намекала на продолжение истории Сэма Фишера, так что надежда определённо есть.
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