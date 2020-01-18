В прошлом году Ubisoft почувствовала тепло от разгорающегося пожара под ногами: финансовые результаты The Division 2 оказались очень скромными по меркам AAA-индустрии игр, а Ghost Recon Breakpoint не оправдала даже минимальных ожиданий компании. Руководство Ubisoft не на шутку испугалось и приняло решение о переносе выхода Watch Dogs Legion, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine, дабы придать проектам больше уникальности.

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Теперь же, как стало известно изданию Video Games Chronicle, французское издательство проводит масштабную реструктуризацию своей творческой группы, состоящей из сотни дизайнеров и продюсеров, выступающих в качестве утверждающего совета по вопросам сценария и геймдизайна.

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Данная группа будет серьёзно «усилена», а внутри неё появятся ответственные лица, которые возглавят направления развития конкретных франшиз Ubisoft, как то: Assassin’s Creed, Rainbow Six и других. По замыслу, это позволит творческой группе принимать независимые решения и поднять уровни уникальности каждой из выпускаемых Ubisoft игр.

Как отмечают журналисты VGC, следствием глобальных изменений в творческой группе Ubisoft уже стала отмена одного из проектов студии Ubisoft Montreal — главной «рабочей лошадки» издательства.

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Стоит отметить, что данные изменения напрашивались уже давно, поскольку творческая группа Ubisoft явно «выгорела», в результате чего каждая последующая игра компании в чём-то, но напоминала предыдущие.