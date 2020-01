На просторах официального сайта студии Naughty Dog появилась любопытная вакансия. Компания ищет графического программиста, разбирающегося в современных архитектурах графических процессоров (AMD GCN и NVIDIA CUDA), а также обладающего опытом работы с DirectX 12, Vulkan или другими современными API и опытом в программировании для консолей или персональных компьютеров.

На момент написания данной заметки Naughty Dog никак не прокомментировала вышеуказанную информацию, поэтому пока что можно включить режим оптимиста и предположить, что в стенах студии готовится PC-версия The Last of Us Part II.

В пользу данного варианта есть недавний слух, согласно которому, Sony намеревается выпустить свои эксклюзивные для PlayStation 4 игры на «персоналках». В частности, если верить утечке, статуса эксклюзива лишатся Horizon Zero Dawn, Dreams и другие игры.

А пока информация ни подтверждена, ни опровергнута, напомним, что The Last of Us Part точно выйдет на PlayStation 4 уже в конце весны — 29 мая.