Возможно, Sony выпустит на PC не только Horizon Zero Dawn
Вчера в Сети с подачи небезызвестного новостного редактора портала Kotaku Джейсона Шрайера появились сведения о том, что Sony собирается перенести крупный PlayStation-эксклюзив на другую платформу (в данном случае, на PC). Речь шла о Horizon Zero Dawn, и в своём материале Шрайер отталкивался от донесений собственных анонимных источников, знакомых с ситуацией в Sony, но которым пока не разрешается общаться с прессой официально.
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И вот, сегодня Шрейер заявил, что, по его информации, на Horizon Zero Dawn история не закончится — будут и другие PlayStation-игры, портированные на PC. Шрейеру вторит журналист издания Eurogamer Том Филипс, которому якобы известно, что вслед за Horizon Zero Dawn на PC последует многофункциональная «песочница»-конструктор Dreams.
рекламаКомментариев Sony пока, естественно, не было, поэтому данную информацию следует воспринимать со здоровой долей скептицизма. Как бы то ни было, релиз Dreams совершенно точно случится 14 февраля на PlayStation 4.
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