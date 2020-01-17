Вчера в Сети с подачи небезызвестного новостного редактора портала Kotaku Джейсона Шрайера появились сведения о том, что Sony собирается перенести крупный PlayStation-эксклюзив на другую платформу (в данном случае, на PC). Речь шла о Horizon Zero Dawn, и в своём материале Шрайер отталкивался от донесений собственных анонимных источников, знакомых с ситуацией в Sony, но которым пока не разрешается общаться с прессой официально.

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И вот, сегодня Шрейер заявил, что, по его информации, на Horizon Zero Dawn история не закончится — будут и другие PlayStation-игры, портированные на PC. Шрейеру вторит журналист издания Eurogamer Том Филипс, которому якобы известно, что вслед за Horizon Zero Dawn на PC последует многофункциональная «песочница»-конструктор Dreams.

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Комментариев Sony пока, естественно, не было, поэтому данную информацию следует воспринимать со здоровой долей скептицизма. Как бы то ни было, релиз Dreams совершенно точно случится 14 февраля на PlayStation 4.