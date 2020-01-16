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Другое

Сотрудник id Software: DOOM Eternal — лучшая игра из когда-либо нами созданных

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До выхода DOOM Eternal осталось два месяца, и студия id Software как в целом, так и её отдельные сотрудники в частности всё активнее проводят предпродажную подготовку. На днях id Software опубликовала ураганный второй геймплейный трейлер проекта, после чего своё скромное и, несомненно, объективное мнение об игре решил высказать ведущий программист Билли Хан.

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В своём Twitter господин Хан назвал DOOM Eternal лучшей игрой, которую они [id Software] когда-либо создавали. По словам Хана, DOOM Eternal работает плавно, радует великолепно поставленными боями, а также выдаёт потрясающую картинку со множеством геометрических деталей. Проект, если верить Хану, настолько хорош, что он ждёт не дождётся, когда все смогут его наконец-таки опробовать.

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Стоит отметить, что в DOOM Eternal мы отправимся разбираться с демонами, наводнившими Землю. Как следствие, локации, окружения и структура миссий будут куда более разнообразными, чем в DOOM (2016). Кроме того, в игре будет представлен специальный сетевой режим Battlemode, в котором Палачу Рока с полным вооружением предстоит дать отпор команде из двух супердемонов.

Релиз DOOM Eternal состоится 20 марта на PC, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. Позже в этом году игра доберётся даже до Nintendo Switch.

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bethesda softworks id software doom eternal
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Сейчас обсуждают

Grotlon
13:55
Трейлер еще не смотрел, но если это очередной Doom 2016, то и бесплатно не нужно.
Сотрудник id Software: DOOM Eternal — лучшая игра из когда-либо нами созданных
Сильвестр с талоном
13:55
Да это гики какие-то не от мира сего, сначала за каким-то хером сидели на 7 в 2020 году, потом на Linux поперли)) но слава Богу, о массовости не приходится говорить, так как таких людей не так уж и мн...
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Johan_888
13:54
Чё там разрабы новый политиканский вброс придумали?
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id3578363
13:53
Разгон это дело хорошее , вот только всегда нужно понимать стоит оно того ( было 30 ФПС стало 31 но при этом надо заниматься охлаждением плюс рост потребления это так к примеру ) вопрос в том стоит то...
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Сергей Хомич
13:52
это не проблема linux, проблема microsoft со своими стандартами. У пользователей libreoffice проблем друг с другом нет.
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DOpFzit
13:51
наоборот это совет будет бегать за подписью к нему чтоб утвердил. и если это то что собираются ввести то не забывайте у власти не будет людей чьи материальные блага за границей и была какая либо связь...
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Grotlon
13:50
А я думаю, что Doom (1993).
Сотрудник id Software: DOOM Eternal — лучшая игра из когда-либо нами созданных
corvus
13:50
Ну, кстати, линуксоиды и маководы друг с другом лучше ладят, чем с пользователями виндовс, как ни странно. Вообще, самый одиозный персонаж для нашего брата - это кулхацкер или геймер. Вероятность тог...
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Johan_888
13:49
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Johan_888
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