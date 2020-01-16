До выхода DOOM Eternal осталось два месяца, и студия id Software как в целом, так и её отдельные сотрудники в частности всё активнее проводят предпродажную подготовку. На днях id Software опубликовала ураганный второй геймплейный трейлер проекта, после чего своё скромное и, несомненно, объективное мнение об игре решил высказать ведущий программист Билли Хан.

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В своём Twitter господин Хан назвал DOOM Eternal лучшей игрой, которую они [id Software] когда-либо создавали. По словам Хана, DOOM Eternal работает плавно, радует великолепно поставленными боями, а также выдаёт потрясающую картинку со множеством геометрических деталей. Проект, если верить Хану, настолько хорош, что он ждёт не дождётся, когда все смогут его наконец-таки опробовать.

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Стоит отметить, что в DOOM Eternal мы отправимся разбираться с демонами, наводнившими Землю. Как следствие, локации, окружения и структура миссий будут куда более разнообразными, чем в DOOM (2016). Кроме того, в игре будет представлен специальный сетевой режим Battlemode, в котором Палачу Рока с полным вооружением предстоит дать отпор команде из двух супердемонов.

Релиз DOOM Eternal состоится 20 марта на PC, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. Позже в этом году игра доберётся даже до Nintendo Switch.