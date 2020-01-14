Как и было вчера обещано, буквально несколько минут назад Bethesda Softworks опубликовала свежий геймплейный трейлер DOOM Eternal, в котором Палач Рока (он же Думгай, он же Думслеер, он же Думер) с присущими ему яростью и мастерством использует различные виды оружия, чтобы сокрушить демонов. Как и положено видеороликам по DOOM, нижеуказанное видео вызывает нешуточное желание столь же эффектно накостылять демонам.

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Напоминаем, что релиз DOOM Eternal состоится 20 марта. За предварительный заказ игрокам полагается бесплатная копия обновлённой версии DOOM 64, а также различные внутриигровые «плюшки».

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