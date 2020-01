Технически World of Warcraft исполнилось 15 лет в ноябре минувшего года — именно тогда Blizzard отметила «полукруглую» дату. Чуть погодя на официальном русскоязычном YouTube-канале игры появился видеоролик, в котором отечественные писатели, актёры озвучивания, артисты, радиоведущие и популярные видеоблогеры вспоминают свою историю знакомства с World of Warcraft, желают всем благополучия, а игре — ещё многих «живых» юбилеев. Получилось очень трогательно.

По всей видимости, Blizzard отдельно напряглась только для русскоязычного региона: на других YouTube-каналах игры опубликовано лишь базовое английское видео.

Стоит напомнить, что несмотря на внушительный для видеоигры возраст, World of Warcraft активно развивается и сохраняет преданную аудиторию. Так, в прошлом году World of Warcraft пополнилась аддоном Battle for Azeroth и «классической» версией специально для тех, кто считает, что раньше трава была зеленее. Забавно, но, как выяснилось, далеко не всем «классика» пришлась по душе.

А уже в этом году должен состояться релиз крупного дополнения Shadowlands