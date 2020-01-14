Отечественные знаменитости поздравили World of Warcraft с пятнадцатилетием
Технически World of Warcraft исполнилось 15 лет в ноябре минувшего года — именно тогда Blizzard отметила «полукруглую» дату. Чуть погодя на официальном русскоязычном YouTube-канале игры появился видеоролик, в котором отечественные писатели, актёры озвучивания, артисты, радиоведущие и популярные видеоблогеры вспоминают свою историю знакомства с World of Warcraft, желают всем благополучия, а игре — ещё многих «живых» юбилеев. Получилось очень трогательно.
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По всей видимости, Blizzard отдельно напряглась только для русскоязычного региона: на других YouTube-каналах игры опубликовано лишь базовое английское видео.
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Стоит напомнить, что несмотря на внушительный для видеоигры возраст, World of Warcraft активно развивается и сохраняет преданную аудиторию. Так, в прошлом году World of Warcraft пополнилась аддоном Battle for Azeroth и «классической» версией специально для тех, кто считает, что раньше трава была зеленее. Забавно, но, как выяснилось, далеко не всем «классика» пришлась по душе.
рекламаА уже в этом году должен состояться релиз крупного дополнения Shadowlands.
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