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Релиз дополнения Iceborne вернул Monster Hunter World в список лидеров Steam по «онлайну»

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В прошлый четверг в Steam с трёхмесячным опозданием прибыло дополнение Iceborne для Monster Hunter World. Аддон, значительно расширяющий мир игры, закономерно привлёк внимание огромного количества игроков, благодаря чему пиковый «онлайн» Monster Hunter World почти достиг своих релизных значений.

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Так, по состоянию на момент написания данной заметки, максимальный онлайн Monster Hunter World сегодня составлял 284 524 игрока. Рекорд же — 329 333 игрока — был установлен в августе 2018-го — в месяц релиза проекта на PC. Таким образом, симулятор охотника на монстров от Capcom ворвался в четвёрку самых популярных игр в Steam, а если мысленно убрать из «топа» недосягаемых мастодонтов в лице CSGO, Dota 2 и PUBG, то перед нами и вовсе новый лидер.

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Впрочем, без огрехов релиз аддона Iceborne не обошёлся. Игроки жалуются на проблемы с оптимизацией, а также порчу файлов сохранений, из-за чего некоторым бедолагам приходилось начинать прохождение с нуля.

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