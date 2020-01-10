Обладатели консолей ещё с начала осени развлекаются в морозных локациях мира Monster Hunter World, ехидно поглядывая на PC-игроков, которым пришлось ждать милости Capcom. К счастью, ждать пришлось не так уж и долго: отныне аддон Iceborne уже доступен и на «старшей» игровой платформе. Приобрести его в Steam можно за 1 599 рублей, что для аддона, как ни крути, многовато, особенно, принимая во внимание тот факт, что основная Monster Hunter World предлагается за 999 рублей.

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Напомним, что Iceborne значительно расширяет игровой мир Monster Hunter World, открывая северные локации, новые виды монстров, а также новое оружие и экипировку.

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Впрочем, если взглянуть на пользовательский рейтинг дополнения в Steam, то с его релизом разработчики всё же поторопились: многие игроки жалуются на чудовищные проблемы с оптимизацией. На момент написания данной заметки пользовательский рейтинг Iceborne в Steam составлял 40 %, тогда как у основной игры — 92 %.