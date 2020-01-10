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Дополнение Iceborne для Monster Hunter World наконец-то добралось до PC

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Обладатели консолей ещё с начала осени развлекаются в морозных локациях мира Monster Hunter World, ехидно поглядывая на PC-игроков, которым пришлось ждать милости Capcom. К счастью, ждать пришлось не так уж и долго: отныне аддон Iceborne уже доступен и на «старшей» игровой платформе. Приобрести его в Steam можно за 1 599 рублей, что для аддона, как ни крути, многовато, особенно, принимая во внимание тот факт, что основная Monster Hunter World предлагается за 999 рублей.

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Напомним, что Iceborne значительно расширяет игровой мир Monster Hunter World, открывая северные локации, новые виды монстров, а также новое оружие и экипировку.

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Впрочем, если взглянуть на пользовательский рейтинг дополнения в Steam, то с его релизом разработчики всё же поторопились: многие игроки жалуются на чудовищные проблемы с оптимизацией. На момент написания данной заметки пользовательский рейтинг Iceborne в Steam составлял 40 %, тогда как у основной игры — 92 %.

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Галактакус
17:39
Ухахаах в отличия от тебя лол набеливил ты старый обрюзший мудак смирись импотент
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Галактакус
17:38
петушка ухахахаха сука какая твоя организация далбаеб в которой платят,что у тебя проц с 2012 уеба хаха
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Галактакус
17:38
в pот тебе поccaл когда наскребешь на кукурузен
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Тилька Шмидт
17:37
Вот тебя заняться то не чем)))) 850 от 660 в реальном режиме работы ни чем не отличается, они +/- одинаковые, разницу можно будет увидеть если только пару сотен гигов надо будет закачивать/перекачиват...
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Галактакус
17:36
ухахах лол твои бредни такие смешные,ты где-то что то читал возомнил о себе что-то старый эникейщик ухахахаха про контроллер инфа с 2009 года сука ахха
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17:35
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Галактакус
17:35
3600 везде слабее 7700 далбаеб хахааха тыква твоя мамаша инвалидная,она когда отыквилась?
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