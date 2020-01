В июне прошлого года студия FromSoftware официально представила свой амбициозный и необычный проект Elden Ring, в работе над которым принимает участие автор фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин. Подробностей игры практически нет, и многие с подачи СМИ надеялись, что игру покажут на The Game Awards 2019. Но не сложилось: TGA 2019 прошла без участия Elden Ring. Теперь же у поклонников творчества FromSoftware появился новый повод обвести красным кружочком дату в своём календарике.

Как стало известно, Elden Ring заявлена Sony как одна из игр-участниц выставки Taipei Game Show 2020, которая пройдёт в городе Тайбэй с 6 по 9 февраля. Поиграть в Elden Ring на мероприятии не дадут, поэтому в лучшем случае нас ждёт какой-нибудь новый видеоролик. Официально сроками релиза Elden Ring не обладает, но прошлые утечки упоминали 2020-й год.

Помимо Elden Ring компания Sony покажет на мероприятии более двух десятков игр, в числе которых Cyberpunk 2077, ремейк Final Fantasy VII, The Last of Us Part II и другие.