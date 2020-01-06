Dota Underlords за полгода растеряла почти всех игроков
В минувшем году компания Valve предложила сотрудничество китайским разработчикам из создавшей популярную модификацию Dota Auto Chess студии Drodo. После деловой встречи стороны пришли к выводу, что сотрудничать им не удастся, но достигли разумного компромисса: Valve помогает Drodo с их следующей игрой, а Drodo в свою очередь разрешает Valve подготовить собственный вариант Dota Auto Chess.
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Так в июне на свет появилась ранняя версия Dota Underlords, которая на «волне хайпа» мгновенно ворвалась в список самых популярных игр в Steam с 200-тысячным пиковым «онлайном» и 76-тысячным средним. Но, увы, это был первый и последний рекорд Dota Underlords: в последующие месяцы наблюдался лишь стремительный спад популярности.
рекламаПо статистике Steam Charts, в декабре 2019 года в Dota Underlords пиковое число игроков составило чуть больше 20 000, а среднее — 11 500 игроков. За последние же тридцать дней (то есть, на момент написания данной заметки, с 6 декабря по 6 января) ситуация выглядела ещё плачевнее: 18 664 игрока в пике и 11 531 в среднем.
Стоит отметить, что «старшая сестра» — Dota 2 — тоже переживает не лучшие времена: сегодня «онлайн» культовой MOBA достиг шестилетнего минимума.
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