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«Онлайн» Dota 2 достиг шестилетнего минимума

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На протяжении многих лет Dota 2 удерживала в Steam лидерскую позицию по «онлайну» с пиковыми показателями, периодически переваливающими за миллион пользователей. Однако последнее время, а если конкретнее — последние несколько месяцев — наблюдается спад, казалось, непотопляемой популярности игры.

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По статистике Steam Charts, за последние тридцать дней средний «онлайн» Dota 2 составлял чуть больше 383 000 игроков, а пиковый — около 628 000 игроков. Да, это огромные показатели, но по факту мы имеем дело с шестилетним минимумом: похожая ситуация наблюдалась в январе 2014-го, когда средний «онлайн» Dota 2 составлял 394 000 игроков, а пиковый — 673 500 игроков.

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Учитывая, что в ноябре минувшего года Valve выпустила для Dota 2 огромное обновление, во многом меняющее игровой процесс, логично предположить, что не всем изменения пришлись по душе.

А вот Counter-Strike Global Offensive — напротив — чувствует себя как никогда лучше. «Онлайн» знаменитого шутера постоянно бьёт рекорды, а при заходе на страничку статистики Steam мы можем наблюдать редкое явление: CSGO на верхней ступеньке пьедестала.

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«Онлайн» Dota 2 достиг шестилетнего минимума
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Сейчас обсуждают

Lavr Kanukov
13:10
какую чушь вы несете, рендер с трассировкой лучей в 3д редакторах был еще лет 20 назад, так что трассировка это этап, который ни куда не денется, а вы тут орите сколько хотите..
Цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT оказалась слишком завышена и не способна конкурировать с GeForce RTX 2060
Алекс Фрай
13:09
затем, что райзун ДОРОЖЕ
Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер
Алекс Фрай
13:06
дешевле аналога на ряженке Acer Aspire 5 A514-52-78MD 14" Notebook - 1920 x 1080 - Core i7 i7-8565U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Black
Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер
Алекс Фрай
13:06
Acer Aspire 5 A514-52-78MD 14" Notebook - 1920 x 1080 - Core i7 i7-8565U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Black
Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер
cibershot
13:05
4k в 14 дюймовый экран, ужас
Dell XPS 13 представлен официально: безрамочный ультрабук на Intel Core i7-1065G7 с 32 ГБ ОЗУ и 4K экраном
Crash
13:04
Что ты имеешь в виду под "дешевые и производительный intel"? Назови конкретно хотя бы одну модель.
Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер
Сырге Граничеру
13:04
это было у тебя . а у интела на ноутах в среднем 8гб. тех самых 8гб где как ты блеешь что их даже на хром не хватит . зачем же тогда покупать интел ? если можно купить райзен с 16 гб и даже больше ?
Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер
Сырге Граничеру
13:03
заметно и это признают даже проплаченные обзоры 3дньюс . а на западе где синий конверт не прокатывает совсем другая картинка и интел чисто в паре игр выигрывает на частоте 5ггц против 4.2ггц у райзена...
Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер
Алекс Фрай
13:03
рязань сможет без вертушек в ноуте? серьезно? чтот в продаже таких ноутов не наблюдаю, и наки только на intel
Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер
Сырге Граничеру
13:02
лол интел не может быть дешевым , и уже тем более производительным . интел это дорогая кукуруза . где 8 ядер стоят больше 500$ и при этом медленнее чем 3700Х за 330$.
Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер
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