«Онлайн» Dota 2 достиг шестилетнего минимума
На протяжении многих лет Dota 2 удерживала в Steam лидерскую позицию по «онлайну» с пиковыми показателями, периодически переваливающими за миллион пользователей. Однако последнее время, а если конкретнее — последние несколько месяцев — наблюдается спад, казалось, непотопляемой популярности игры.
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По статистике Steam Charts, за последние тридцать дней средний «онлайн» Dota 2 составлял чуть больше 383 000 игроков, а пиковый — около 628 000 игроков. Да, это огромные показатели, но по факту мы имеем дело с шестилетним минимумом: похожая ситуация наблюдалась в январе 2014-го, когда средний «онлайн» Dota 2 составлял 394 000 игроков, а пиковый — 673 500 игроков.
рекламаУчитывая, что в ноябре минувшего года Valve выпустила для Dota 2 огромное обновление, во многом меняющее игровой процесс, логично предположить, что не всем изменения пришлись по душе.
А вот Counter-Strike Global Offensive — напротив — чувствует себя как никогда лучше. «Онлайн» знаменитого шутера постоянно бьёт рекорды, а при заходе на страничку статистики Steam мы можем наблюдать редкое явление: CSGO на верхней ступеньке пьедестала.
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