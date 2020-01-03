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Издателю Rune II удалось получить исходный код и материалы игры

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В середине ноября проект Rune II постигла утрата. Не берёмся судить, стало это для игры избавлением от страданий или же болезненной потерей, но компания Human Head Studios спустя сутки после релиза объявила о своём закрытии и переходе под крыло Bethesda. Вместе с собой сотрудники студии утащили исходный код Rune II и все игровые материалы, в результате чего издательство Ragnarok Game, которому по договору принадлежат все права на материалы по Rune II, не могло исполнять свои обязательства по поддержке игры.

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Дошло до того, что в начале декабря Ragnarok подала на разработчиков в суд, и вот, кажется, начали наблюдаться первые позитивные результаты. Перед новым годом издатель сообщил о том, что ему удалось получить жёсткий диск с материалами и «исходниками» по Rune II. Компания пригласила программных инженеров, дабы удостовериться в целостности и полноте полученных файлов.

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Ragnarok собирается сдержать слово и продолжить поддержку Rune II. Для этого она сделает всё возможное, чтобы воссоздать рабочую версию Rune II и приступить к исправлению ошибок. Коих, к слову, немерено.

Что касается судебного процесса с бывшими разработчиками игры, то он только начинается: издатель обвиняет авторов в нарушении условий договора, мошенничестве и уклонениях от ответственности.

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bethesda softworks human head studios rune ii roundhouse studios
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