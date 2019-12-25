Bethesda решила проблему кражи вещей из инвентаря в Fallout 76
Несколько дней назад нечистые на руку товарищи обнаружили в Fallout 76 серьёзный «эксплойт», который позволял красть предметы из инвентарей игроков на публичных серверах игры.
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Поначалу единственным действенным решением проблемы была временная передислокация на частные серверы, доступные по подписке Fallout 1st, но вскоре Bethesda Game Studios признала наличие проблемы и, хоть от неё пострадало лишь небольшое количество игроков, назвала её решение приоритетной задачей.
рекламаЧерез несколько часов разработчики выпустили обновление, которое решило проблему воровства. Потерпевших просят обратиться в службу поддержки Bethesda.
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