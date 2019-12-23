Хакеры начали обворовывать игроков в Fallout 76
Fallout 76 продолжает становиться объектом атак читеров и хакеров различных мастей. На днях игроки обнаружили, что из их инвентаря на публичных серверах начали пропадать вещи: оружие, броня и другие «инвентарные» предметы.
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Поскольку проблема свежая, разработчики пока её не прокомментировали и, тем более, не решили, поэтому на текущий момент игроки рекомендуют друг другу воздержаться от появления на публичных серверах Fallout 76.
рекламаКогда Bethesda утихомирит «карманников», пока неизвестно. Если же играть очень хочется, то есть временное решение проблемы воровства вещей: играть на частных серверах, доступных по подписке Fallout 1st.
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