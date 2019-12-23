Fallout 76 продолжает становиться объектом атак читеров и хакеров различных мастей. На днях игроки обнаружили, что из их инвентаря на публичных серверах начали пропадать вещи: оружие, броня и другие «инвентарные» предметы.

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Поскольку проблема свежая, разработчики пока её не прокомментировали и, тем более, не решили, поэтому на текущий момент игроки рекомендуют друг другу воздержаться от появления на публичных серверах Fallout 76.

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Когда Bethesda утихомирит «карманников», пока неизвестно. Если же играть очень хочется, то есть временное решение проблемы воровства вещей: играть на частных серверах, доступных по подписке Fallout 1st.