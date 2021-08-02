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Вступление

Блоки питания HIPER традиционно удерживают сильные позиции в бюджетном сегменте. Компании год за годом удается выпускать продукты с отличным соотношением «цена/возможности» и привлекать внимание любителей оверклокинга, даже несмотря на отсутствие в модельном ряду дорогостоящих флагманов.

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Новая серия HPB-SM-Pro создана по уже отработанным лекалам. Это недорогие БП мощностью 600, 650, 700 и 750 Вт, рассчитанные на игровые системы среднего класса, выполненные по частично модульной схеме и сертифицированные по стандарту 80 Plus Bronze. От базовой линейки HPB-SM их отличает продвинутая элементная база (в частности, использование высокотемпературных конденсаторов Teapo) и наличие EMI-фильтра на входе. В результате этих изменений стоимость новинок осталась почти на том же уровне, что и у стандартных моделей, а вот надежность могла повыситься значительно – особенно при работе в электросетях с частыми перепадами напряжения.

Начать знакомство с новым семейством мы решили с младшей модификации HPB-600SM-Pro (600 Вт), которая имеет все шансы оказаться самой востребованной на рынке. Она уже появилась в продаже, и ее можно купить по привлекательной цене.

Упаковка и комплектация

Новинка поставляется в небольшой коробке из плотного картона с привычным для продуктов HIPER оформлением. Простой белый фон дополнен графикой и надписями фирменного фиолетового цвета.

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Информативность упаковки сложно назвать выдающейся, она универсальна и используется сразу для четырех моделей серии. Тем не менее, на коробке нашлось место для краткого описания общих особенностей блоков, таблиц мощностных характеристик и списков разъемов.

Зато надежность упаковки можно считать эталонной для бюджетного сегмента. От ударов устройство защищают толстые двойные стенки и «кокон» из упругого пенополиуретана. Слева от блока питания расположен специальный отсек для кабелей, выполненный из того же материала – он играет роль дополнительного смягчающего элемента.

Комплект поставки типичен для БП начального уровня: он включает краткую инструкцию (на русском языке – что приятно), кабель питания и крепежные винты.

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Также частью комплекта можно считать две многоразовых матерчатых стяжки с «липучками» – они фиксируют кабели блока в свернутом состоянии.

Внешний вид и особенности конструкции

Внешний вид недорогих блоков питания HIPER хорошо знаком нашим постоянным читателям. Производитель уже не первый год использует корпус с характерной формой решетки и выреза для вентилятора:

Для того чтобы освежить внешний вид модели, вентилятор HPB-SM-Pro окрашен в фирменный фиолетовый цвет. Хороший ход для недорогого блока: смотрится интересно и в то же время почти не увеличивает себестоимость продукта.

Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм, масса – 1650 г. HPB-SM-Pro на 20 мм длиннее стандартных ATX-моделей. Совсем небольшая прибавка, если учесть, что перед нами весьма мощная модель, ориентированная на игровые системы и оснащенная крупным 140 мм вентилятором. Тем не менее, этот момент стоит учитывать при покупке, чтобы избежать проблем с совместимостью.

HPB-600SM-Pro выполнен по частично модульной схеме – подключаемыми являются только кабели с разъемами питания видеокарты и периферии:

Разъемы для них расположены на задней стенке корпуса двумя рядами. Подключать нижние кабели не слишком удобно из-за близкого расположения коннекторов (верхний ряд перекрывает защелки нижнего). Впрочем, делать это приходится не столь часто.

Блок оснащается одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм. Маркировка отсутствует, но, судя по другим моделям HIPER бюджетного сегмента, где используются вертушки той же формы, эта модель снабжена простым подшипником скольжения.

Как плюс отмечу, что решетку вентилятора можно снять без разборки корпуса (и потери гарантии). Это значительно упрощает чистку блока от пыли.

Как и положено современному БП, ориентированному на игровые системы, HPB-SM-Pro предлагает мощную единую линию 12 В. Такая схема исключает проблемы с распределением нагрузки при подключении мощных компонентов.

Максимальная нагрузочная способность линии – 588 Вт или 98% от заявленного номинала БП. Это высокий показатель, особенно, если принять во внимание ценовую категорию.

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Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 20 А, максимальная суммарная отдача – 125 Вт.

«Постоянные» шнуры для питания материнской платы и процессора снабжены составными коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом систем. Длина кабелей 500 и 600 мм.

Для питания видеокарты предлагается использовать два коннектора PCIe 6+2-pin, что полностью соответствует мощности блока. Разъемы размещены на одном шнуре полной длиной 750 мм (расстояние до первого разъема – 600 мм).

Для периферии предусмотрены пять SATA и четыре Molex, которые вперемежку распределены по трем шнурам длиной 850 мм (расстояние до первого разъема – 550 мм).

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Напоследок заглянем внутрь корпуса, хотя обычно мы не делаем этого в тестах БП по массовой методике.

Здесь обошлось без сюрпризов – подобные простые платформы с групповой стабилизацией напряжений характерны для всех бюджетных моделей HIPER.

Как позитивные моменты отмечу наличие достаточно массивных радиаторов с развитым оребрением, а также полноценного EMI-фильтра на входе (он вынесен на отдельную плату, расположенную за разъемом C14) и использование конденсаторов Teapo с рабочей температурой до 105 градусов. Последним фактом производитель гордится особенно: крупная наклейка Teapo украшает упаковку всех моделей серии HPB-SM-Pro.

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Что ж, для бюджетного сегмента это, и правда, очень серьезные «банки», способные без проблем прослужить не один год. Качество сборки и пайки – выше среднего, хотя в некоторых местах видны небольшие подтеки припоя.

Краткие технические характеристики

Наименование модели HIPER HPB-600SM-Pro Заявленная мощность, Вт 600 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 588 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 98 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus (230 EU) Габариты, мм 149 х 160 х 86 (+20 мм) Масса блока питания, г 1 650 Типоразмер вентилятора 140 х 25 Модульная конструкция Частично Разъемы 20+4-pin Mainboard;

4+4-pin CPU;

2 х 6+2-pin PCIe;

5 х SATA;

4 х Molex Длина шнуров, мм 500 (Mainboard);

600 (CPU);

750 (PCIe);

1100 (SATA/Molex)

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: HIPER HPB-600SM-Pro, 600 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

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Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов

Блок питания HIPER выполнил всю программу тестирования с нагрузкой до 600 Вт. Этот факт можно смело занести в плюсы модели: далеко не все бюджетные БП способны устойчиво работать с потреблением на уровне заявленного номинала.

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HIPER HPB-600SM-Pro



КПД

При разных уровнях нагрузки

%



КПД чуть превышает обязательные требования стандарта 80 Plus Bronze. Отдельно отмечу, как слабо показатель проседает при подходе к максимальной нагрузке. 87% при 600 Вт – отличный результат для бюджетного решения.

HIPER HPB-600SM-Pro





Напряжение на линиях 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В



Групповая стабилизация напряжений вызывала наибольшие опасения. Однако в ходе тестов выяснилось, что система неплохо справляется со своими обязанностями. К тому же производитель использовал проверенный «трюк»: основные напряжения заранее заметно завышены. В результате при средней/высокой нагрузке по линии 12 В подается 12-12.05 В. С учетом класса модели к качеству стабилизации нет никаких претензий.

HIPER HPB-600SM-Pro



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин



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Базовая скорость вращения вентилятора составляет около 900 об/мин. Показатель плавно возрастает с увеличением нагрузки.

HIPER HPB-600SM-Pro



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ



Шумовые характеристики типичны для «шестисоток» этого уровня. Блок работает тихо до нагрузки 300-350 Вт. В диапазоне 350-500 Вт шелест вентилятора переходит в негромкий гул. Его без проблем заглушат стенки любого приличного корпуса. Заметное «гудение» начинается только при потреблении на уровне 550-600 Вт, и даже в этом случае шум нельзя назвать запредельным. Если бюджетная система, на которые и рассчитан HIPER, будет потреблять реальные 600 Вт, скорее всего она будет «завывать» так, что блок питания вы просто не услышите.

Сравнение результатов

Для сравнения с HIPER HPB-600SM-Pro мы отобрали несколько недорогих «шестисоток», пользовавшихся популярностью в последние годы. Все они сертифицированы по стандартам 80 Plus или 80 Plus Bronze.

Минимальный уровень нагрузки – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт

%



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



Нагрузка невелика. HPB-600SM-Pro оказывается в средней части списка по всем параметрам, уверенно конкурируя с другими «бронзовыми» моделями.

КПД при нагрузке 300 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 300 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При среднем уровне нагрузки HIPER лидирует по уровню КПД и качеству стабилизации. А вот по шумовым характеристикам этот блок оказался в тройке «самых громких», наряду с продуктами Zalman и Cooler Master. Впрочем, все эти устройства показывают приемлемые результаты.

Высокая нагрузка – 500 Вт. Этот режим выбран потому, что многие недорогие «шестисотки» просто неспособны работать при большем потреблении. В данном случае мы можем отобразить на графике результаты всех участников.

КПД при нагрузке 500 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 500 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При высокой нагрузке HPB-600SM-Pro лидирует по КПД с очень заметным отрывом. Самая современная платформа оказывается и самой эффективной. Качество стабилизации также можно считать лучшим в подборке. А вот по уровню шума HIPER вновь занимает место в нижней части списка.

Заключение

По традиции начнем с перечисления плюсов и минусов протестированной модели с краткими комментариями.

Плюсы HIPER HPB-600SM-Pro:

Невысокая стоимость;

Приемлемый уровень шума во всем диапазоне нагрузок (блок работает тихо вплоть до 350 Вт и не «бьет по ушам» в более тяжелых режимах);

Высокий КПД (HPB-600SM-Pro заметно превосходит требования стандарта 80 Plus Bronze, особенно при высокой нагрузке);

Хорошее качество стабилизации напряжений (не идеальное, но с учетом ценовой категории результаты достойные);

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой;

Частично модульная конструкция;

Продвинутая элементная база (по меркам класса).

Минусы блока питания:

Ухудшение шумовых характеристик при нагрузке выше 500 Вт.

Может не устроить:

Увеличенная на 20 мм длина корпуса.

По итогам тестирования можно заключить, что HIPER удалось создать блок питания бюджетной категории, отвечающий требованиям времени. Новая модель обладает достаточной мощностью для игровых конфигураций и обеспечивает высокую эффективность во всем диапазоне нагрузок. Просадки напряжений также оказались минимальными, несмотря на использование системы групповой стабилизации.

Единственное, что может вызвать нарекание – уровень шума при нагрузке более 400-450 Вт. Очевидно, это сделано в угоду надежности блока. Тем не менее, при типичных для игровых ПК среднего класса нагрузках (250-400 Вт) HPB-600SM-Pro способен показать отличные результаты.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

Выражаем благодарность: