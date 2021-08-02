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Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)

HPB-SM-Pro – это новая линейка доступных блоков питания HIPER, ориентированная на игровые системы среднего класса.
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Оглавление

Вступление

Блоки питания HIPER традиционно удерживают сильные позиции в бюджетном сегменте. Компании год за годом удается выпускать продукты с отличным соотношением «цена/возможности» и привлекать внимание любителей оверклокинга, даже несмотря на отсутствие в модельном ряду дорогостоящих флагманов.

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Новая серия HPB-SM-Pro создана по уже отработанным лекалам. Это недорогие БП мощностью 600, 650, 700 и 750 Вт, рассчитанные на игровые системы среднего класса, выполненные по частично модульной схеме и сертифицированные по стандарту 80 Plus Bronze. От базовой линейки HPB-SM их отличает продвинутая элементная база (в частности, использование высокотемпературных конденсаторов Teapo) и наличие EMI-фильтра на входе. В результате этих изменений стоимость новинок осталась почти на том же уровне, что и у стандартных моделей, а вот надежность могла повыситься значительно – особенно при работе в электросетях с частыми перепадами напряжения.

Начать знакомство с новым семейством мы решили с младшей модификации HPB-600SM-Pro (600 Вт), которая имеет все шансы оказаться самой востребованной на рынке. Она уже появилась в продаже, и ее можно купить по привлекательной цене.

Упаковка и комплектация

Новинка поставляется в небольшой коробке из плотного картона с привычным для продуктов HIPER оформлением. Простой белый фон дополнен графикой и надписями фирменного фиолетового цвета.

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Информативность упаковки сложно назвать выдающейся, она универсальна и используется сразу для четырех моделей серии. Тем не менее, на коробке нашлось место для краткого описания общих особенностей блоков, таблиц мощностных характеристик и списков разъемов.

Зато надежность упаковки можно считать эталонной для бюджетного сегмента. От ударов устройство защищают толстые двойные стенки и «кокон» из упругого пенополиуретана. Слева от блока питания расположен специальный отсек для кабелей, выполненный из того же материала – он играет роль дополнительного смягчающего элемента.

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Комплект поставки типичен для БП начального уровня: он включает краткую инструкцию (на русском языке – что приятно), кабель питания и крепежные винты.

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Также частью комплекта можно считать две многоразовых матерчатых стяжки с «липучками» – они фиксируют кабели блока в свернутом состоянии.

Внешний вид и особенности конструкции

Внешний вид недорогих блоков питания HIPER хорошо знаком нашим постоянным читателям. Производитель уже не первый год использует корпус с характерной формой решетки и выреза для вентилятора:

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Для того чтобы освежить внешний вид модели, вентилятор HPB-SM-Pro окрашен в фирменный фиолетовый цвет. Хороший ход для недорогого блока: смотрится интересно и в то же время почти не увеличивает себестоимость продукта.

Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм, масса – 1650 г. HPB-SM-Pro на 20 мм длиннее стандартных ATX-моделей. Совсем небольшая прибавка, если учесть, что перед нами весьма мощная модель, ориентированная на игровые системы и оснащенная крупным 140 мм вентилятором. Тем не менее, этот момент стоит учитывать при покупке, чтобы избежать проблем с совместимостью.

HPB-600SM-Pro выполнен по частично модульной схеме – подключаемыми являются только кабели с разъемами питания видеокарты и периферии:

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Разъемы для них расположены на задней стенке корпуса двумя рядами. Подключать нижние кабели не слишком удобно из-за близкого расположения коннекторов (верхний ряд перекрывает защелки нижнего). Впрочем, делать это приходится не столь часто.

Блок оснащается одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм. Маркировка отсутствует, но, судя по другим моделям HIPER бюджетного сегмента, где используются вертушки той же формы, эта модель снабжена простым подшипником скольжения.

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Как плюс отмечу, что решетку вентилятора можно снять без разборки корпуса (и потери гарантии). Это значительно упрощает чистку блока от пыли.

Как и положено современному БП, ориентированному на игровые системы, HPB-SM-Pro предлагает мощную единую линию 12 В. Такая схема исключает проблемы с распределением нагрузки при подключении мощных компонентов.

Максимальная нагрузочная способность линии – 588 Вт или 98% от заявленного номинала БП. Это высокий показатель, особенно, если принять во внимание ценовую категорию.

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Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 20 А, максимальная суммарная отдача – 125 Вт.

«Постоянные» шнуры для питания материнской платы и процессора снабжены составными коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом систем. Длина кабелей 500 и 600 мм.

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Для питания видеокарты предлагается использовать два коннектора PCIe 6+2-pin, что полностью соответствует мощности блока. Разъемы размещены на одном шнуре полной длиной 750 мм (расстояние до первого разъема – 600 мм).

Для периферии предусмотрены пять SATA и четыре Molex, которые вперемежку распределены по трем шнурам длиной 850 мм (расстояние до первого разъема – 550 мм).

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Напоследок заглянем внутрь корпуса, хотя обычно мы не делаем этого в тестах БП по массовой методике.

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Здесь обошлось без сюрпризов – подобные простые платформы с групповой стабилизацией напряжений характерны для всех бюджетных моделей HIPER.

Как позитивные моменты отмечу наличие достаточно массивных радиаторов с развитым оребрением, а также полноценного EMI-фильтра на входе (он вынесен на отдельную плату, расположенную за разъемом C14) и использование конденсаторов Teapo с рабочей температурой до 105 градусов. Последним фактом производитель гордится особенно: крупная наклейка Teapo украшает упаковку всех моделей серии HPB-SM-Pro.

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Что ж, для бюджетного сегмента это, и правда, очень серьезные «банки», способные без проблем прослужить не один год. Качество сборки и пайки – выше среднего, хотя в некоторых местах видны небольшие подтеки припоя.

Краткие технические характеристики

Наименование модели HIPER HPB-600SM-Pro
Заявленная мощность, Вт 600
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 588
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 98
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus (230 EU)
Габариты, мм 149 х 160 х 86 (+20 мм)
Масса блока питания, г 1 650
Типоразмер вентилятора 140 х 25
Модульная конструкция Частично
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
5 х SATA;
4 х Molex
Длина шнуров, мм 500 (Mainboard);
600 (CPU);
750 (PCIe);
1100 (SATA/Molex)

Конфигурация тестового стенда

  • Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
  • Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: HIPER HPB-600SM-Pro, 600 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.

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Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;
  • Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов

Блок питания HIPER выполнил всю программу тестирования с нагрузкой до 600 Вт. Этот факт можно смело занести в плюсы модели: далеко не все бюджетные БП способны устойчиво работать с потреблением на уровне заявленного номинала.

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HIPER HPB-600SM-Pro

КПД
При разных уровнях нагрузки
%

КПД чуть превышает обязательные требования стандарта 80 Plus Bronze. Отдельно отмечу, как слабо показатель проседает при подходе к максимальной нагрузке. 87% при 600 Вт – отличный результат для бюджетного решения.

HIPER HPB-600SM-Pro


Напряжение на линиях 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В

Групповая стабилизация напряжений вызывала наибольшие опасения. Однако в ходе тестов выяснилось, что система неплохо справляется со своими обязанностями. К тому же производитель использовал проверенный «трюк»: основные напряжения заранее заметно завышены. В результате при средней/высокой нагрузке по линии 12 В подается 12-12.05 В. С учетом класса модели к качеству стабилизации нет никаких претензий.

HIPER HPB-600SM-Pro

Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин

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Базовая скорость вращения вентилятора составляет около 900 об/мин. Показатель плавно возрастает с увеличением нагрузки.

HIPER HPB-600SM-Pro

Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ

Шумовые характеристики типичны для «шестисоток» этого уровня. Блок работает тихо до нагрузки 300-350 Вт. В диапазоне 350-500 Вт шелест вентилятора переходит в негромкий гул. Его без проблем заглушат стенки любого приличного корпуса. Заметное «гудение» начинается только при потреблении на уровне 550-600 Вт, и даже в этом случае шум нельзя назвать запредельным. Если бюджетная система, на которые и рассчитан HIPER, будет потреблять реальные 600 Вт, скорее всего она будет «завывать» так, что блок питания вы просто не услышите.

Сравнение результатов

Для сравнения с HIPER HPB-600SM-Pro мы отобрали несколько недорогих «шестисоток», пользовавшихся популярностью в последние годы. Все они сертифицированы по стандартам 80 Plus или 80 Plus Bronze.

Минимальный уровень нагрузки – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт
%

Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин

Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ

Нагрузка невелика. HPB-600SM-Pro оказывается в средней части списка по всем параметрам, уверенно конкурируя с другими «бронзовыми» моделями.

КПД при нагрузке 300 Вт
%

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин

Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ

При среднем уровне нагрузки HIPER лидирует по уровню КПД и качеству стабилизации. А вот по шумовым характеристикам этот блок оказался в тройке «самых громких», наряду с продуктами Zalman и Cooler Master. Впрочем, все эти устройства показывают приемлемые результаты.

Высокая нагрузка – 500 Вт. Этот режим выбран потому, что многие недорогие «шестисотки» просто неспособны работать при большем потреблении. В данном случае мы можем отобразить на графике результаты всех участников.

КПД при нагрузке 500 Вт
%

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин

Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ

При высокой нагрузке HPB-600SM-Pro лидирует по КПД с очень заметным отрывом. Самая современная платформа оказывается и самой эффективной. Качество стабилизации также можно считать лучшим в подборке. А вот по уровню шума HIPER вновь занимает место в нижней части списка.

Заключение

По традиции начнем с перечисления плюсов и минусов протестированной модели с краткими комментариями.

Плюсы HIPER HPB-600SM-Pro:

  • Невысокая стоимость;
  • Приемлемый уровень шума во всем диапазоне нагрузок (блок работает тихо вплоть до 350 Вт и не «бьет по ушам» в более тяжелых режимах);
  • Высокий КПД (HPB-600SM-Pro заметно превосходит требования стандарта 80 Plus Bronze, особенно при высокой нагрузке);
  • Хорошее качество стабилизации напряжений (не идеальное, но с учетом ценовой категории результаты достойные);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой;
  • Частично модульная конструкция;
  • Продвинутая элементная база (по меркам класса).

Минусы блока питания:

  • Ухудшение шумовых характеристик при нагрузке выше 500 Вт.

Может не устроить:

  • Увеличенная на 20 мм длина корпуса.

По итогам тестирования можно заключить, что HIPER удалось создать блок питания бюджетной категории, отвечающий требованиям времени. Новая модель обладает достаточной мощностью для игровых конфигураций и обеспечивает высокую эффективность во всем диапазоне нагрузок. Просадки напряжений также оказались минимальными, несмотря на использование системы групповой стабилизации.

Единственное, что может вызвать нарекание – уровень шума при нагрузке более 400-450 Вт. Очевидно, это сделано в угоду надежности блока. Тем не менее, при типичных для игровых ПК среднего класса нагрузках (250-400 Вт) HPB-600SM-Pro способен показать отличные результаты.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

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Выражаем благодарность:

  • Компании HIPER за предоставленный на тестирование блок питания HIPER HPB-600SM-Pro.

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