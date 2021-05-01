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Вступление

Графические ускорители последних поколений стали значительно производительнее, мощнее и функциональнее, а еще преобразились внешне и заметно прибавили в размерах. Правда, у некоторых пользователей могло сложиться впечатление, что модель среднего звена Radeon RX 6700 XT поубавит прыти производителям, но многие бренды решили иначе.

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Одной из таких видеокарт является новинка ASUS – ROG Strix Radeon RX 6700 XT. Она грозна, эффективна и красива, обладает фирменными «примочками» в виде двух режимов (производительного и тихого), мощной системой охлаждения и отличным заводским разгоном.

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT Gaming OC; код производителя: ROG-Strix-RX6700XT-O12G-GAMING.

Модель Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 XT Производитель ASUS MSI AMD AMD Графический процессор Navi 22 Navi 22 Navi 22 Navi 21 Частота ядра, МГц 2548 2514 2424 2015 Частота ядра (Turbo), МГц 2622 2622 2581 2250 Заводской разгон ядра, МГц 41-124 41-90 – – Частота памяти, МГц 16 000 16 000 16 000 16 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 12 12 12 16 Шина памяти, бит 192 192 192 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 2 x DP, HDMI, Type-C Питание, разъемы Pin 8 + 8 8 + 8 8 + 6 8 + 8 Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 2 х 87 2 х 87 3 х 87 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 9 + 2 9 + 3 9 + 2 12 + 3 Power Limit (штат/макс), Ватт 230 / 260 230 / 250 230 / 230 300 / 350 Формат СО, слоты 2.9 2.8 2 2.5 Размеры видеокарты, мм 322 х 141 279 х 131 267 х 120 267 х 120

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Упаковка и комплектация

Видеокарта ASUS поставляется в стильно оформленной коробке. На лицевой стороне находится стилизованное изображение системы охлаждения графического ускорителя, а также наименование линейки и россыпь отметок о преимуществах.

Список системных требований к компьютеру расположен на задней стороне упаковки. Здесь же размещается информация о новой системе охлаждения, ее особенностях, разработке и создании печатной платы, дизайнерских изысках.

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Видеокарта сопровождается двумя стяжками ROG Strix для кабелей питания, руководством пользователя, игровой карточкой с характеристиками и оценкой производителя (как в настольной игре), благодарственной брошюрой.

Внешний вид и дизайн

Внешний вид моделей обновленной серии ASUS ROG Strix в выключенном состоянии не впечатляет яркими красками, придерживаясь более строгой тематики как фильмы киновселенной DC.

Видеокарта ROG Strix Radeon RX 6700 XT может похвастать фирменной топовой системой охлаждения с тремя 90-миллиметровыми вентиляторами и габаритами 322 мм в длину при массе практически 2 кг, занимая почти три слота расширения.

Тыльная сторона прикрыта металлической пластиной жесткости с декоративным дизайном символики линейки. Также она принимает пассивное участие в процессе охлаждения и выполняет эстетическую функцию: логотип ROG Strix оснащен подсветкой.

Подсветкой оснащена торцевая часть системы охлаждения с эффектом радуги, который изменяется ПО ASUS Aura.

К изюминкам модели ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT можно отнести двойной переключатель BIOS с тихим режимом системы охлаждения и более агрессивными настройками для достижения лучших температур. В обоих случаях сохраняются показатели заводского разгона, поэтому пользователь одним нажатием решает для себя: безмолвие или прохлада.

Питание нашего монстра организовано двумя коннекторами 8-Pin, обеспечивая видеокарту энергией до 375 Вт, теоретически, но в нашем случае новинка имеет параметр TDP на отметке 230-260 Вт, оставляя хороший запас.

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Набор внешних интерфейсов копирует эталонный вариант. Здесь представлены три DisplayPort 1.4a и одинокий HDMI 2.1. Такой комплект подойдет для подключения актуальных внешних источников изображения и шлемов виртуальной реальности.

Система охлаждения

Система охлаждения в топовой конфигурации превосходно справляется со своими обязанностями, что мы рассмотрели в прошлых обзорах. Разработчики не стали изменять концепцию и наделили ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT одной из модификацией своего кулера. Подобраться к нему непросто.

При удалении бэкплейта нам открываются термопрокладки в области питания графического процессора и микросхем памяти GDDR6.

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Охладителем выступает массивный радиатор, набранный большим число никелированных пластин высотой 22-34 мм. Его пронизывают аж семь тепловых трубок, а за контактное основание выступает медная пластина с покрытием и квадратная вставка с «пятаком» термопасты.

По технологии MaxContact как всегда безупречно отполировано, что можно ставить в пример разработчикам процессорных кулеров.

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Главная линия силовой части охлаждает удлиненными ребрами с пластиной основного радиатора. Решение является одним из лучших.

ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT применяет три вентилятора по технологии Axial-Tech с единым кольцом для лопастей. Они вращаются в разные стороны. Скорость вращения регулируется в диапазоне 0 – 3000 об/мин.

Для колоссальной видеокарты лишь одного бэкплейта не хватает, поэтому инженеры задействуют конструкцию из нескольких ребер жесткости в едином каркасе. Кстати, оно накрывает три фазы GPU и дроссели питания.

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Печатная плата

Видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT построена на печатной плате черного цвета с усиленной подсистемой питания и расширенным текстолитом. Впереди располагаются два порта FanConnect II для подключения корпусных вентиляторов.

Обратная сторона печатной платы ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 22. Он произведен по 7 нм техпрoцессу на 48-й неделе 2020 года и включает 2560 шейдеров, 64 блока растеризации и 160 текстурных блока.

А теперь поговорим о подсистеме питания ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT. Основное количество фаз питания повторяет референс и теоретически соответствует формуле «9+2». Однако, как и на модели MSI Radeon RX 6700 XT GAMING X, на моем экземпляре были отличия.

Судя по маркировке и разводке печатной платы, ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT имеет схему «8+3», где восемь фаз отведены на графический процессор и три – на видеопамять. Силовые каскады Vishay SiC643A отведены на GPU с номинальным током 50А, на чипы памяти отведены Vishay SiC654A (50А).

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Мы запросили официальную информацию.

Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран шестью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 2000 МГц (эффективная частота 16000 МГц).

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT

ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT получила высокий заводской разгон на отметку 41 МГц для базовой частоты и 124 МГц в игровом бусте.

Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии. Получаем следующие показатели:

38°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

40°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Старт вентиляторов начинается на отметке 50°C, а отключение при охлаждении чипа до 48°C.

Приведем подробные характеристики модели ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT. Эталонный показатель TDP составляет 230 Вт с возможностью увеличения до 260 Вт.

Видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT держит себя достойно! Частота графического процессора составляет 2522-2574 МГц в любых тестах. Система охлаждения в действительности работает агрессивно, достигая 2000 об/мин при среднем уровне шума, но удерживая температуру чипа на отметке 60°C. Нагрев Hot Spot доходит до 79°C, Memory Junction – 58°C, VRM – 71°C.

При максимальной мощности кулера шум очень высокий, основные температурные показатели падают на 4-6°C, что говорит об хорошей оптимизации заводских настроек системы охлаждения и отсутствии необходимости вмешиваться со стороны.

Самое сладкое для видеокарт – это понижение рабочего напряжения! Для модели ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT мне удалось достичь 1,081 В вместо 1,2 В, уменьшив потребление на 30-50 Вт, и рабочие температуры! Чип греется всего лишь до 53°C, вентиляторы не раскручиваются выше 1550 об/мин, Hot Spot доходит до 68°C, Memory Junction – 56°C, VRM – 60°C.

Тихий режим ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT

По основным параметрам при переключении на «Quiet BIOS» видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT не отличается от своей агрессивной версии.

Даже версии кодов совпадают, заметно что разработчики все же работали над прошивками, так как номер сборки и даты отличаются. Какие же основные изменения?

С активацией тихого режима кулер ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT работает более плавно, работая при 1500 об/мин против 2000 об/мин и очень тихо, а температуры возросли всего лишь на 3-4°C.

Разгон ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT

Для нашего экземпляра ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT разгон составляет 2800-2810 МГц по ядру и 2120 МГц по памяти! Hot Spot достигает 79°C.

Ручной разгон приподнимает производительность на 6-8% в сравнении с эталонной моделью ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



Энергопотребление ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme



Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности Radeon RX 6700 XT, то она уже рассматривалась на примере версии оригинального дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки AMD. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT претендует на роль лидера в среднем сегменте. Создатели наделили ее стильным дизайном с подсветкой ASUS Aura, отличной подсистемой питания, а также эффективным кулером с тремя 88 мм вентиляторами Axial-Tech. Благодаря этому новинка обладает хорошим разгонным потенциалом: реальная частота GPU поднимается до 2.8 ГГц, а рабочие температуры лежат в комфортном диапазоне.

Единственное, к чему можно придраться в случае новинки ASUS – возросшие размеры, что может стать камнем преткновения для некоторых моделей корпусов. Поэтому перед приобретением необходимо выяснить максимальную длину поддерживаемых графических ускорителей или замерить ее самостоятельно.

Закончим обзор на положительной ноте. Перед нами отличная видеокарта с бескомпромиссными возможностями и оснащением, которое ранее использовалось лишь на флагманских устройствах.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: