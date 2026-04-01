Разбираем, как получить бесплатный хостинг SpaceWeb, создать сайт, загрузить файлы и настроить базу данных. Простая инструкция для запуска сайта за 10–15 минут.
Запустить собственный сайт сегодня можно буквально за несколько минут. Если раньше для этого требовалось покупать хостинг, настраивать сервер и разбираться с администрированием, то теперь многие провайдеры предлагают бесплатные тарифы для старта.
Шаг 1 - получение бесплатного хостингаЧтобы начать, нужно перейти на страницу бесплатного хостинга SpaceWeb.
Дальше всё максимально просто:
- Открываем страницу бесплатного хостинга: https://sweb.ru/hosting/free/
- Нажимаем кнопку «Получить»
- Указываем номер телефона для регистрации и кликаем на кнопку «Продолжить»
- Вводим код подтверждения, который приходит в SMS
- Для завершения регистрации указываем e-mail адрес и подтверждаем создание услуги
Весь процесс занимает обычно 1–2 минуты.
Шаг 2 - добавление сайтаПосле активации хостинга можно сразу создать первый сайт. Для этого:
- Открываем раздел «Хостинг — Сайты» в панели управления.
- Нажимаем «Создать сайт».
- Выбираем папку сайта для привязки.
- Указываем домен или тестовый поддомен.
- При необходимости устанавливаем CMS.
- Выбираем конфигурационные настройки и завершаем создание сайта.
- Подтверждаем создание.
- директорию сайта;
- базовые настройки веб-сервера;
- доступ к файлам проекта.
Шаг 3 - загрузка файлов сайтаТеперь нужно разместить файлы сайта на сервере.
Сделать это можно несколькими способами.
- Через FTP
- Через файловый менеджер
- открыть каталог сайта
- загрузить архив с проектом
- распаковать его на сервере.
Шаг 4 - создание базы данных (если используется CMS)Если сайт работает на CMS (например WordPress), понадобится база данных.
Для этого:
- открываем раздел «Базы данных»
- создаём новую базу
- задаём пользователя и пароль
- указываем данные подключения в конфигурации сайта.
Шаг 5 - проверка работы сайтаКогда файлы загружены и настройки выполнены, остаётся открыть сайт в браузере.
Если всё сделано правильно:
- сайт загрузится
- страницы будут отображаться
- CMS предложит пройти установку (если она используется).
Сколько времени занимает запускЕсли не учитывать разработку самого сайта, процесс запуска обычно занимает:
Получение хостинга: 1–2 минуты
Создание сайта: ~1 минута
Загрузка файлов: 2–3 минуты
Создание базы данных: ~2 минуты
В итоге полноценный сайт можно запустить примерно за 10–15 минут.
Для каких задач подойдет бесплатный хостингБесплатный хостинг чаще всего используют для:
- тестирования проектов
- pet-проектов
- обучения веб-разработке
- демонстрационных сайтов
- временных лендингов