Новости IT-рынка admin
Как заказать бесплатный хостинг на SpaceWeb и запустить сайт за 10-15 минут
Разбираем, как получить бесплатный хостинг SpaceWeb, создать сайт, загрузить файлы и настроить базу данных. Простая инструкция для запуска сайта за 10–15 минут.

Запустить собственный сайт сегодня можно буквально за несколько минут. Если раньше для этого требовалось покупать хостинг, настраивать сервер и разбираться с администрированием, то теперь многие провайдеры предлагают бесплатные тарифы для старта.

Один из таких вариантов — бесплатный хостинг от SpaceWeb. Ниже разберём, как получить хостинг и запустить сайт всего за 10–15 минут.

Шаг 1 - получение бесплатного хостинга

Чтобы начать, нужно перейти на страницу бесплатного хостинга SpaceWeb.

Дальше всё максимально просто:
  1. Открываем страницу бесплатного хостинга: https://sweb.ru/hosting/free/
  2. Нажимаем кнопку «Получить»

  3. Указываем номер телефона для регистрации и кликаем на кнопку «Продолжить»

  4. Вводим код подтверждения, который приходит в SMS

  5. Для завершения регистрации указываем e-mail адрес и подтверждаем создание услуги

После этого система автоматически создаст хостинг-аккаунт и откроет доступ к панели управления, где можно сразу приступить к созданию сайта



Весь процесс занимает обычно 1–2 минуты.

Шаг 2 - добавление сайта

После активации хостинга можно сразу создать первый сайт. Для этого:
  1. Открываем раздел «Хостинг — Сайты» в панели управления.
  2. Нажимаем «Создать сайт».
  3. Выбираем папку сайта для привязки.
  4. Указываем домен или тестовый поддомен.
  5. При необходимости устанавливаем CMS.
  6. Выбираем конфигурационные настройки и завершаем создание сайта.
  7. Подтверждаем создание.
В итоге мы получаем:
  • директорию сайта;
  • базовые настройки веб-сервера;
  • доступ к файлам проекта.

Шаг 3 - загрузка файлов сайта

Теперь нужно разместить файлы сайта на сервере.

Сделать это можно несколькими способами.
  • Через FTP
Подключаемся через любой FTP-клиент (например FileZilla) и загружаем файлы в папку сайта.
  • Через файловый менеджер
Также можно использовать встроенный файловый менеджер в панели управления:
  1. открыть каталог сайта
  2. загрузить архив с проектом
  3. распаковать его на сервере.
Этот этап обычно занимает 2–3 минуты.

Шаг 4 - создание базы данных (если используется CMS)

Если сайт работает на CMS (например WordPress), понадобится база данных.

Для этого:
  1. открываем раздел «Базы данных»
  2. создаём новую базу
  3. задаём пользователя и пароль
  4. указываем данные подключения в конфигурации сайта.
После этого сайт сможет работать с базой данных.

Шаг 5 - проверка работы сайта

Когда файлы загружены и настройки выполнены, остаётся открыть сайт в браузере.

Если всё сделано правильно:
  • сайт загрузится
  • страницы будут отображаться
  • CMS предложит пройти установку (если она используется).
На этом этапе сайт уже работает и доступен в интернете.

Сколько времени занимает запуск

Если не учитывать разработку самого сайта, процесс запуска обычно занимает:
Получение хостинга: 1–2 минуты
Создание сайта: ~1 минута
Загрузка файлов: 2–3 минуты
Создание базы данных: ~2 минуты

В итоге полноценный сайт можно запустить примерно за 10–15 минут.

Для каких задач подойдет бесплатный хостинг

Бесплатный хостинг чаще всего используют для:
  • тестирования проектов
  • pet-проектов
  • обучения веб-разработке
  • демонстрационных сайтов
  • временных лендингов
Это удобный способ быстро проверить идею без финансовых затрат.

Что получаем в итоге?

Бесплатный хостинг от SpaceWeb позволяет быстро развернуть сайт без сложных настроек и затрат. Для тестовых проектов, обучения и небольших сайтов это один из самых быстрых способов запустить сайт в интернете.
#бесплатный хостинг spaceweb #как запустить сайт за 5 шагов
