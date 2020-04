ROG ScreenPad Plus: дополнительный 14,1-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой стилусов.

дополнительный 14,1-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой стилусов. Система охлаждения AAS Plus: открывающийся воздухозаборник усиливает воздушный поток на 30% по сравнению с оригинальной системой AAS, при этом уровень шума не превышает 46 дБА.

открывающийся воздухозаборник усиливает воздушный поток на 30% по сравнению с оригинальной системой AAS, при этом уровень шума не превышает 46 дБА. Два варианта дисплея с сертификацией Pantone Validated: геймерский (300 Гц / 3 мс) и профессиональный (4K/UHD, 100% Adobe RGB).

геймерский (300 Гц / 3 мс) и профессиональный (4K/UHD, 100% Adobe RGB). Скоростная видеокарта: GeForce RTX 2080 SUPER обеспечивает высокую частоту кадров в играх и ускоренную работу других приложений (трехмерное моделирование, глубокое обучение нейросетей и т.д.).

GeForce RTX 2080 SUPER обеспечивает высокую частоту кадров в играх и ускоренную работу других приложений (трехмерное моделирование, глубокое обучение нейросетей и т.д.). Мощная конфигурация: процессор Intel (до Core i9 десятого поколения), 32 ГБ памяти DDR4-3200, два твердотельных накопителя в массиве RAID0, интерфейс Thunderbolt 3.

процессор Intel (до Core i9 десятого поколения), 32 ГБ памяти DDR4-3200, два твердотельных накопителя в массиве RAID0, интерфейс Thunderbolt 3. Инновационные решения: жидкий металл в качестве термоинтерфейса центрального процессора.

Москва, Россия, 2 апреля 2020 года — Компания ASUS представляет новый продукт под маркой Republic of Gamers (ROG) – революционный игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo 15, выполненный в тонком форм-факторе, но при этом оснащенный сразу двумя экранами – без каких-либо компромиссов с точки зрения характерной для серии ROG высочайшей производительности! Разработчики ROG не оставляют в стороне тех геймеров, которые любят проявить свои таланты не только в компьютерных играх. Как известно, мультимониторные конфигурации позволяют работать более эффективно за обычным компьютером, а пользователи ноутбуков зачастую применяют в качестве второго экрана свой смартфон. Чтобы сделать эту возможность еще более доступной, в ROG Zephyrus Duo 15 по умолчанию имеется два дисплея, причем дополнительный сенсорный экран ROG ScreenPad Plus, вытянутый во всю ширину корпуса, является неотъемлемой частью оригинальной системы охлаждения AAS Plus: при открытии крышки ноутбука он автоматически приподнимается под удобным для просмотра контента углом, одновременно открывая большое воздухозаборное отверстие. Благодаря столь эффективному охлаждению ROG Zephyrus Duo 15 способен, несмотря на свой компактный форм-фактор, обеспечить комфортные температурные условия даже для флагманских процессоров.Добавить второй дисплей к ультратонкому игровому ноутбуку, в конструкции которого важен каждый лишний миллиметр, было непростой задачей. При этом дополнительный дисплей должен быть достаточно большим и располагаться удобным для пользователя образом.В результате, при открытии крышки ноутбука дисплей ROG ScreenPad Plus автоматически приподнимается под углом в 13°, комфортным для просмотра контента, равно как и для взаимодействия с его сенсорным интерфейсом. Это плавное действие осуществляется посредством шарнира особой формы, который начинает поднимать дополнительный дисплей с некоторой задержкой, чтобы тот не задел главный экран ноутбука.14,1-дюймовая ЖК-панель, установленная в ROG Zephyrus Duo 15, представляет собой самый большой дополнительный дисплей, когда-либо применявшийся в массово производимом ноутбуке. Благодаря технологии IPS она отличается широкими углами обзора, а высокое разрешение (3840х1100) и большая пиксельная плотность гарантируют потрясающую детализацию и четкость при отображении любого контента. Частота обновления дополнительного дисплея составляет плавные 60 Гц.Увеличенное экранное пространство повышает эффективность работы в широком спектре задач. На ScreenPad Plus можно с удобством следить за электронной почтой, соцсетями и т.д., освободив место на основном дисплее для игры, фильма или профессионального приложения.Команда ROG сотрудничает с разработчиками игр с целью оптимизации их проектов под ScreenPad Plus. Например, в игре Dying Light 2 от Techland дополнительный дисплей можно использовать для внутриигрового чата и быстрого доступа к элементам управления инвентарем и журналом заданий. Кроме этого, преимущества двухэкранной конфигурации раскрываются с помощью специальных утилит от платформы Overwolf. Они позволяют отслеживать обновляемую в режиме реального времени статистику, просматривать рекомендации по развитию персонажа и предлагают ряд других полезных для геймеров функций во множестве популярных игр, включая League of Legends, Fortnite и CS:GO.При работе в профессиональных приложениях будет удобно перенести на дисплей ROG ScreenPad Plus панели инструментов или референсные материалы, чтобы освободить место на основном дисплее для самого проекта. Сенсорный интерфейс ROG ScreenPad Plus совместим с активным стилусом ASUS Pen, с помощью которого можно записывать заметки или рисовать.Функциональность дисплея ROG ScreenPad Plus поможет ускорить выполнение различных действий и в рабочих, и в развлекательных приложениях. Так, функция Task Group позволяет запоминать запущенные в данный момент программы и их расположение на двух экранах, чтобы затем запускать их все вместе одним касанием. Приложение ROG Armoury Crate содержит функцию мониторинга для отслеживания на дополнительном экране важных системных характеристик, таких как частоты работы центрального и графического процессора. Также под ROG ScreenPad Plus оптимизирован интерфейс стриминговой утилиты XSplit Gamecaster.Дополнительный дисплей ROG ScreenPad Plus также является ключевым компонентом системы охлаждения ноутбука, чего требует компактный форм-фактор устройства.Как известно, современные процессоры проявляют весь свой скоростной потенциал лишь при оптимальных температурных условиях, которых особенно сложно добиться в корпусе тонкого игрового ноутбука. В оригинальной модели ROG Zephyrus решением стала активная аэродинамическая система (Active Aerodynamic System – AAS), отличительным элементом которой было большое воздухозаборное отверстие, открывающееся одновременно с открытием крышки устройства. В различных реализациях ширина этого воздухозаборника составляла от 7 до 10 мм, а располагался он вдоль нижней панели корпуса.В ROG Zephyrus Duo 15 эта идея получила развитие в новом направлении. Теперь позади располагающегося под наклоном дополнительного экрана открывается воздухозаборник еще большего размера – шириной 28,5 мм, благодаря чему достигается значительное усиление потока воздуха. Причем «забортный» воздух берется сверху, а не снизу, где он обычно нагревается компонентами самого ноутбука. Улучшенное охлаждение способствует уменьшению уровня шума: в производительном режиме он составляет не более 43 дБА, а в турборежиме – не более 46 дБА.Дисплей – это окно в виртуальный мир, поэтому от его качества во многом зависят впечатления от компьютерной игры. Разработчики команды ROG тесно сотрудничают с производителями ЖК-панелей, чтобы наделить ноутбуки ROG наилучшими дисплеями. Для модели Zephyrus Duo 15 доступно два варианта: игровая ЖК-панель с высокими скоростными характеристиками (300 Гц, 3 мс) и ЖК-панель формата 4K/UHD.Обновление экрана с частотой 300 Гц – серьезное преимущество для киберспортсменов. Такой дисплей превосходит стандартные турнирные требования и значительно повышает плавность отображения динамичных игровых сцен. Высокому качеству картинки способствует и низкое время отклика – 3 мс.Второй вариант дисплея может похвастать высоким разрешением 4K/UHD. Оба проходят фабричную калибровку для обеспечения точной цветопередачи, что подтверждается сертификацией Pantone Validated, однако только 4K-панель способна отобразить 100% оттенков цветового пространства Adobe RGB. Широкий цветовой охват в сочетании с точным представлением цвета придется по вкусу тем пользователям, которые профессионально работают с мультимедийным контентом.Оба варианта основного дисплея поддерживают технологию NVIDIA G-Sync, синхронизирующую частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором. Благодаря этому устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения, что улучшает качество игровой картинки.С помощью специального переключателя пользователь может выбирать между встроенным графическим ядром и дискретной видеокартой. В режиме Optimus увеличивается время автономной работы, а в предназначенном для игр режиме G-Sync ноутбук показывает свою максимальную графическую производительность.Чтобы проявить все свои достоинства, отличному дисплею требуется не менее великолепная видеокарта. Плавное изображение с высокой частотой кадров гарантирует новейшая модель NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, графический процессор которой может в режиме Turbo разгоняться до 1330 МГц (технология ROG Boost).Видеокарты серии GeForce RTX воплощают в себе революционную микроархитектуру Turing: традиционные CUDA-ядра для программируемых шейдеров сочетаются в них с RT-ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами для функций искусственного интеллекта. Все это позволяет добиться в компьютерных играх более реалистичного освещения, затенения и отражений – причем в режиме реального времени. Кроме того, вычислительные ресурсы графического процессора могут применяться для целого ряда других задач, от обработки изображений и трехмерного моделирования до глубокого обучения нейросетей.В аппаратную конфигурацию ноутбука может входить процессор Intel Core i9 десятого поколения, насчитывающий восемь ядер, способных выполнять 16 вычислительных потоков одновременно (технология Hyper-Threading). При загрузке одного ядра его частота достигает 5,3 ГГц.Общий объем поддерживаемой памяти (встроенные чипы + модуль в слоте SO-DIMM) составляет 48 гигабайт, поэтому ROG Zephyrus Duo 15 отлично подходит для многозадачной работы на нескольких дисплеях одновременно. Память соответствует стандарту DDR4-3200, существенно опережающему по производительности широко распространенный DDR4-2666.Подсистема хранения данных представлена двумя твердотельными накопителями (NVMe, PCIe x4), объединенными в массив RAID0. Такая конфигурация отличается высокой скоростью, делая весь ноутбук более отзывчивым при загрузке приложений и открытии больших файлов. Ее емкость составляет до 2 ТБ, поэтому геймеры смогут всегда иметь под рукой библиотеку игр, а профессионалы – портфолио своих проектов.Среди интерфейсов, которыми наделен данный ноутбук, можно выделить разъем USB-C с поддержкой режима Thunderbolt 3. Он служит для подключения высокоскоростных накопителей, внешних видеокарт и док-станций – для молниеносной передачи больших мультимедийных файлов, увеличения графической производительности ноутбука или расширения функциональности до уровня стационарных компьютеров. Кроме того, Thunderbolt 3 позволяет последовательно подключить несколько мониторов – в дополнение к имеющимся у ноутбука двум встроенным дисплеям.Обладая максимальной теоретической скоростью в 40 Гбит/с, что в 4 раза превышает возможности стандарта USB 3.1 Gen2, Thunderbolt 3 способен обеспечить достаточную пропускную способность сразу для нескольких высокоскоростных периферийных устройств, а также выдать на внешние мониторы картинку с разрешением до 8K.Чтобы повысить эффективность охлаждения еще больше, в качестве термоинтерфейса центрального процессора применяется жидкий металл от фирмы Thermal Grizzly. Этот весьма капризный экзотический материал требует деликатного подхода. Его нанесение обычно осуществляется вручную, что невозможно при массовом производстве, поэтому для автоматизации данного процесса команда ROG заказала специальное оборудование. Кроме того, охлаждающий блок процессора выполнен таким образом, чтобы предотвратить протекание жидкого металла с течением времени. Испытанный на модели ROG Mothership, данный технологический процесс теперь применяется во всей линейке ноутбуков ROG с процессорами Intel Core 10-го поколения.Улучшенный теплообмен между процессором и термомодулем создает определенный температурный резерв, который можно использовать для уменьшения уровня шума, снижения рабочей температуры компонентов или повышения их производительности.Пять тепловых трубок, проложенных в корпусе ноутбука, охлаждают не только центральный и графический процессоры, но и элементы их систем питания. Они соединены с четырьмя радиаторами, чьи ультратонкие ребра увеличивают общую площадь теплорассеивания, одновременно уменьшая сопротивление воздушному потоку.Лопасти двух вентиляторов n-Blade изготовлены из жидкокристаллического полимера, что делает их достаточно прочными для вращения на высокой скорости. Общее число лопастей составляет 83 у каждого вентилятора – это увеличивает воздушный поток на 17% по сравнению с традиционными. Они прикрыты специальной сеткой, предотвращающей попадание в воздухозаборник AAS Plus каких-либо посторонних объектов.Система охлаждения ноутбука ROG Zephyrus Duo 15 может работать в разных режимах, оптимизированных под различные типы задач. Турборежим Turbo – это максимальная скорость ноутбука, для обеспечения которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости. В производительном режиме Performance, который предназначен для игр, уровень шума несколько снижается, а для повседневных задач предназначен бесшумный режим Silent.Переключение между режимами осуществляется с помощью соответствующего сочетания клавиш или автоматически, с помощью пользовательских профилей. В таком профиле можно указать режим работы системы охлаждения, параметры подсветки и другие настройки – и приложение ROG Armoury Crate будет моментально активировать их при запуске программы, к которой данный профиль привязан.Нагрев от мощных компонентов зачастую делает некомфортным прикосновение к клавиатуре некоторых ноутбуков, особенно при их длительной работе под высокой нагрузкой, например во время марафонских игровых сессий. Чтобы решить эту проблему, а также освободить больше места для дисплея ScreenPad Plus, клавиатура модели ROG Zephyrus Duo 15 сдвинута в переднюю часть корпуса. При этом запястья пользователя лежат на поверхности стола, как при работе за обычной отдельной клавиатурой. Для большего комфорта под них можно подложить прилагаемую к ноутбуку подставку.Функциональные клавиши разделены на группы, чтобы их было легче распознать вслепую, а для управления громкостью звука и отключения микрофона имеются специальные горячие клавиши. Клавиатура способна корректно обрабатывать любое число одновременных нажатий, причем технология ROG Overstroke обеспечивает ускоренное срабатывание клавиш – задолго до того, как они будут прижаты до конца. Расположенный справа тачпад способен переключаться в режим цифровой клавиатуры одним нажатием на кнопку.Поклавишная регулировка подсветки позволяет выделить ключевые клавиатурные сочетания. Ее визуальные эффекты могут синхронизироваться с подсветкой совместимых периферийных устройств (технология Aura Sync).Мощные компоненты и великолепная функциональность ноутбука ROG Zephyrus Duo 15 предлагаются в виде невероятно компактного устройства, толщина которого составляет всего 20,9 мм, а вес – 2,4 кг. Изящный корпус из прочного магний-алюминиевого сплава обладает строгим дизайном. Анодированная отделка придает ноутбуку профессиональный внешний вид.ROG Zephyrus Duo 15 наделен аккумулятором емкостью 90 Вт•ч, который обеспечивает длительное время автономной работы. Подзарядка устройства может осуществляться через разъем USB (стандарт Power Delivery), поэтому для повседневных задач, не требующих максимальной загрузки компонентов, обычный блок питания с успехом заменяется более компактным адаптером USB-C мощностью 65 Вт. Кроме того, через разъем USB поддерживается подзарядка от внешних аккумуляторов совместимого типа – эта возможность будет весьма полезной в ситуациях, когда нет возможности подключиться к электросети.Данный ноутбук легко станет основой мощной игровой или рабочей станции благодаря обилию современных интерфейсов. Среди них имеется порт USB 3.2 Gen2 с поддержкой стандарта энергопитания Power Delivery и режимов Thunderbolt 3 и DisplayPort 1.4 – через него можно подключить монитор с технологией адаптивной синхронизации G-Sync. Вывод изображения на внешний 4K-дисплей с частотой кадров 60 Гц также осуществляется через разъем HDMI 2.0b, а для подключения игровой периферии имеются три порта USB Type-A.Беспроводной модуль Wi-Fi 6 (802.11ax) гарантирует высокую скорость соединения (до 2,4 Гбит/с) с минимальными лагами, что так важно для онлайн-игр. При использовании совместимого сетевого оборудования новый стандарт Wi-Fi 6 обеспечивает повышенную эффективность обмена данными в загруженных сетях и увеличенную скорость отдачи данных, которая является ключевым параметром для стриминга. Подключение к проводной сети осуществляется через порт Gigabit Ethernet, расположенный на задней панели корпуса.Выход для наушников выполнен на базе цифроаналогового преобразователя ESS Sabre, который поддерживает аудиоформаты высокого разрешения Hi-Res Audio, а для еще более глубокого погружения в игру можно активировать эффект виртуального пространственного звука. Специально для общения в командном чате, стриминга и аналогичных задач ноутбук предлагает помимо основного аудиоразъема отдельный микрофонный вход.Кроме того, ROG Zephyrus Duo 15 наделен высококачественной встроенной аудиосистемой с интеллектуальным усилителем, который гарантирует насыщенное звучание с минимальным количеством искажений даже на максимальной громкости, при этом защищая динамики перегрузки.Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 поступит в продажу в России в конце мая по цене от 253990 рублей.Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высшего уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com