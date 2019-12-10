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Маршрутизатор ASUS RT-AX88U получил сертификацию Wi-Fi CERTIFIED 6

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ГЛАВНОЕ
  • Маршрутизатор RT-AX88U получил сертификацию Wi-Fi CERTIFIED 6™ по программе, разработанной организацией Wi-Fi Alliance®
  • Маршрутизатор RT-AX88U стал одним из первых домашних устройств, получивших сертификацию организации Wi-Fi Alliance, подтверждающую его полное соответствие новейшему стандарту Wi-Fi 6
  • Стандарт Wi-Fi 6 позволяет получить более высокую скорость и пропускную способность, по сравнению с предыдущим стандартом, в сетях с высокой загрузкой, а также способствует экономии заряда аккумулятора подключенных устройств
Организация Wi-Fi Alliance® сертифицировала маршрутизатор ASUS RT-AX88U по стандарту Wi-Fi CERTIFIED 6™. Маршрутизатор RT-AX88U стал одним из первых устройств для домашнего использования, получивших сертификацию соответствия новейшему стандарту, гарантирующую поддержку всех необходимых функций производительности и безопасности.



Устройства с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 обладают более высокой скоростью и пропускной способностью, чем двухдиапазонные маршрутизаторы предыдущего поколения Wi-Fi 5 (802.11ac). В числе дополнительных преимуществ 6-го поколения технологии Wi-Fi – оптимизация для работы в загруженных сетях с большим количеством одновременно подключенных устройств, а также возможность экономии заряда аккумулятора подключенных устройств.

Организация Wi-Fi Alliance выдает сертификацию Wi-Fi CERTIFIED 6 только устройствам, прошедшим строгое тестирование, в ходе которого испытываются их пропускная способность, поддержка стандарта WPA3 и технологии частотного разделения каналов OFDMA. Полученная сертификация подтверждает, что маршрутизатор RT-AX88U поддерживает новейший протокол безопасности WPA3 и соответствует стандарту использования сетевых ресурсов Wi-Fi Agile Multiband™, и гарантирует, что маршрутизатор RT-AX88U обеспечивает высочайшее качество соединения в современных реалиях.

О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.

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