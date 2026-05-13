Аппарат обладает динамиком Hi-Fi мощностью 5 Вт и степенями защиты IP68/IP69K
Хотя современные смартфоны обладают высоким качеством даже в бюджетном сегменте, некоторым категориям пользователей возможностей классических аппаратов недостаточно. Любителям активного отдыха и представителям ряда профессий, работающим под открытым небом, могут потребоваться более специализированные устройства с высокой автономностью, предельной защищённостью, возможностью обеспечить освещение.
Одним из наиболее известных производителей защищённых смартфонов подобного рода является компания Blackview с 13-летним опытом производства. На этот раз она представляет аппарат ROCK 5 с поддержкой искусственного интеллекта, который способен прийти на помощь в любое время суток, в любом окружении и при любых потребностях пользователя. Это прочный, практичный, быстрый смартфон с поддержкой современных возможностей ИИ.
ROCK 5 обладает стереодинамиком Hi-Fi мощностью 5 Вт, способным выдавать громкий и насыщенный звук и обеспечивать качественную связь даже в шумном окружении. Если устройство будет использоваться при слабом освещении, решить проблему поможет кемпинговый фонарик яркостью 348 лм с режимом работы SOS. Он может оказаться полезным в походах по пересечённой местности, при езде на велосипеде, во время работы или спасательных операций в тёмное время суток.
Наличие сертификатов MIL-STD-810H и IP68/IP69K указывает на тот факт, что ROCK 5 неуязвим перед ударами, пылью, влагой, не боится воды под высоким давлением и перепада температур от -20°C до 60°C.
При использовании мобильного устройства вдали от цивилизации для многих пользователей главным показателем является продолжительность работы. В данном случае смартфон обладает аккумулятором внушительной ёмкости 20 000 мАч. Благодаря ему производитель обещает 2280 часов работы устройства в режиме ожидания и 23 часа при использовании навигационных приложений. Когда аккумулятор разрядится, быстро зарядить его позволит зарядка мощностью 33 Вт. Благодаря обратной зарядке 5 Вт заряжать смартфоном можно другие гаджеты.
За показ изображения отвечает экран с диагональю 6,78 дюйма, частотой до 120 Гц, разрешением 2,4K и яркостью до 700 нит. С таким экраном обладатель ROCK 5 сможет увидеть всё необходимое даже под яркими лучами солнца, сохраняя возможность читать сообщения или видеть своё местоположение на карте. Если интересны более традиционные варианты применения устройства, наличие сертификата Widevine L1 означает возможность получать видео формата 1080p со стриминговых платформ.
Если возникнет необходимость использовать ROCK 5 в качестве фотоаппарата, такая возможность есть благодаря основной камере с сенсором Samsung ISOCELL HM6 108 Мп. Поддержка восьмикратного зума даёт возможность вести съёмку с дальних дистанций. Помимо фонарика, работать с этим устройством в темноте позволяет инфракрасная камера ночного видения с разрешением 20 Мп. Также имеется фронтальная камера 50 Мп, способная обеспечить качественные селфи-снимки и чёткое изображение во время видеозвонков. Поддержка Google Lens, Motion Photo и записи видео с разрешением 2К делают устройство интересным для создателей контента и для представителей промышленных отраслей при создании отчётов.
В основе ROCK 5 лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100, благодаря которому устройство без запинок справляется с многозадачной работой и имеет высокий и стабильный уровень графической производительности. Поддерживается увеличение оперативной памяти до 48 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти, а также карты памяти TF вместимостью до 2 ТБ. За стабильную работу при нагрузках отвечает система охлаждения площадью 10 444 мм², которая вступает в действие в играх, при работе с картами и в других ресурсоёмких задачах.
Blackview оснастила свой смартфон последней версией операционной системы Android 16 с программной оболочкой DokeOS 5.0. Система оптимизирована на обеспечение максимальной плавности взаимодействия, эффективность, конфиденциальность данных и обеспечивает практичные возможности искусственного интеллекта. Последнее относится к помощнику Hi Doki и поддержке Doke AI 2.0 с большими языковыми моделями DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Среди прочего это означает доступность голосового управления, которое делает взаимодействие с аппаратом ещё удобнее.
О качестве смартфона говорят не только его возможности здесь и сейчас, но и уровень послепродажного обслуживания. Операционная система на ROCK 5 будет обновляться на протяжении трёх лет, при необходимости можно воспользоваться круглосуточной поддержкой онлайн и услугами по ремонту. Большинство пользователей смогут найти применение поддержке NFC, 4G, двух SIM-карт, двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.2.
ROCK 5 можно приобрести в магазине AliExpress. В период с 18 по 22 мая стоимость аппарата составит $239,99. По этой цене смартфон будет доступен первым 300 заказчикам. Промокод BVROCK5RUAB до конца мая позволит сэкономить при покупке ещё $5.
Также у покупателей есть шанс стать обладателем бесплатных наушников Blackview AirBuds 100, которые доступны в ограниченном количестве и сделают покупку смартфона ещё более выгодной.