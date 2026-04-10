Компания Ulefone покажет передовые мобильные устройства на 139-й Кантонской ярмарке с 15 по 19 апреля
Мероприятие 2026 года позволит посетителям и специалистам лично протестировать продукты Ulefone в реальных сценариях применения
Недалёк тот день, когда свои двери в 139-й раз откроет Китайская ярмарка импорта и экспорта, также известная как Кантонская ярмарка. Её начало запланировано на 15 апреля, и обладающая продвинутыми мобильными устройствами компания Ulefone подтвердила своё участие в ней. Здесь компания получит возможность продемонстрировать широкому кругу потребителей и специалистов свои значительные достижения в области защищённых мобильных устройств.
Выставка в Гуанчжоу входит в число наиболее престижных торговых событий мира. Она позволит Ulefone максимально широко осветить свои разработки, которые сочетают высочайший уровень прочности, самые современные компоненты, многочисленные функциональные возможности и элегантный внешний вид.
В число главных продуктов Ulefone на ярмарке войдут защищённые смартфоны серии Armor, в том числе последние модели Armor 34 Pro+ и Armor 28 Ultra. Успешно продемонстрировав их на выставке Mobile World Congress в Барселоне, Ulefone собирается развить успех в Гуанчжоу, познакомив со своими предложениями жителей самой населённой страны мира.
Аппараты линейки Armor созданы с целью обеспечения максимально длительной работы благодаря аккумуляторам ёмкостью до 25 500 мА ч. Они обладают такими необычными для традиционных смартфонов инструментами, как встроенный проектор DLP, способный удовлетворить запросы профессионалов из разных отраслей деятельности. Также эти аппараты поддерживают передовые функции искусственного интеллекта.
Внимание более экономных покупателей может привлечь серия защищённых смартфонов RugKing. Более низкая цена не делает эти аппараты менее прочными, поскольку они отвечают жёстким требованиям стандартов MIL-STD-810H и IP68/IP69K, при этом имея практичные функциональные возможности. Это устройства для работы на открытом воздухе с поддержкой системы Ulefone AI Pro для повышения эффективности и производительности.
Помимо смартфонов, посетители выставки получат возможность ознакомиться с планшетами RugKing Pad. Они доступны с диагоналями экранов 8,68 дюйма для обеспечения максимальной портативности и 10,1 дюйма для более комфортной работы в полевых условиях.
Посетив стенд Ulefone, желающие найдут здесь так называемую «Зону практического тестирования». Условия в ней призваны имитировать экстремальные условия при реальном использовании мобильных устройств. Можно будет оценить надёжность смартфонов и планшетов при повышенной влажности, воздействии песка и низких температур, убедившись в сохранении ими работоспособности.
Перед специалистами Ulefone стоит задача не только показать свои последние аппаратные разработки, но и наладить взаимодействие с мировым сообществом. Компания приглашает дистрибьюторов, отраслевых партнёров и энтузиастов технологий со всего мира посетить свой стенд для знакомства, обсуждения и испытания представленных продуктов. Стенд Ulefone располагается по адресу 8.2L09, зал 18.2 в выставочном комплексе Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. Мероприятие пройдёт с 15 по 19 апреля.