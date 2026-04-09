Компания Ulefone демонстрирует свои лучшие защищённые устройства на московской выставке «Связь-2026»
Многочисленные смартфоны и планшеты Ulefone способны работать в самом суровом окружении и удовлетворить запросы требовательных профессионалов и энтузиастов
С 7 по 10 апреля в Москве проходит выставка «Связь-2026», среди многочисленных участников которой представлена компания Ulefone. Посетители стенда 2D060 смогут увидеть последние разработки этого производителя в сегменте защищённых мобильных устройств, в том числе относящиеся к премиальному бренду RugOne.
Одним из демонстрируемых в рамках выставки устройств является RugKing 4 Pro. Прочный смартфон для работы под открытым небом обладает сертификатами защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч обеспечит 1 428 часов работы в режиме ожидания и 52 часа в режиме телефонных разговоров. Это позволяет оставаться на связи в полевых условиях, избегая необходимости искать место для зарядки. Поддерживается обратная зарядка, превращающая аппарат в мощный пауэрбанк для других устройств. Удобной функцией является режим блокировки от воды, который избавляет от случайных нажатий при попадании влаги на экран.
К этому же семейству устройств относится более современная модель RugKing 5 Pro. Ёмкость аккумулятора этого смартфона увеличена до 20 000 мАч, поэтому обходиться без розетки аппарат может ещё дольше. Зарядка мощностью 33 Вт и обратная зарядка делают этот гаджет крайне практичным в промышленном окружении. При недостатке окружающего освещения на помощь придёт светодиодный фонарик яркостью 976 лм. Если необходимо создавать фото- и видеоотчёты о проделанной работе, можно воспользоваться основной камерой с разрешением 60 Мп или камерой ночного видения Sony Night Vision 20 Мп.
Также посетители московской выставки имеют возможность ознакомиться со смартфоном Armor 34 Pro. В плане автономности и зарядки это предложение трудно превзойти. Аккумулятор 25 500 мА ч, быстрая зарядка 66 Вт и обратная зарядка 10 Вт оставляют конкурентов позади. Устройство отвечает требованиям стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. 16 ГБ памяти LPDDR5, 512 ГБ хранилища UFS3.1 и процессор MediaTek Dimensity 7300 обеспечивают высокую скорость работы в современных приложениях, позволяя запускать одновременно несколько из них.
Не следует оставлять без внимания и смартфоны линейки Armor 28. Это предложение на мощном процессоре Dimensity 9300+ и с поддержкой тепловизора на основе чипа ThermoVue T2 и алгоритмов искусственного интеллекта. Обладатели этих аппаратов получат тепловые изображения высокого разрешения с беспрецедентным уровнем чёткости и детализации. Наличие двух экранов AMOLED делает взаимодействие с аппаратом более эффективным.
Смартфоны серии Armor 29 состоят из моделей Pro с тепловизором и без и версии Ultra. Все они обладают аккумуляторами ёмкостью 21 200 мАч и быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, поддерживается стандарт связи 5G и доступно два экрана AMOLED с яркостью до 2200 нит. Эти смартфоны в настоящее время можно считать вершиной развития защищённых мобильных устройств.
Если необходим более крупный гаджет, можно отдать предпочтение планшетам серии Armor Pad 5 Series. В состав этой линейки входят вариант Pro и версия Ultra. Покупатели получат аккумулятор 24 200 мАч с зарядкой 120 Вт, процессор Dimensity 7400X, камеру ночного видения 64 Мп, соответствие высочайшим стандартам защиты и коннектор для подключения дополнительных аксессуаров. Также доступен проектор яркостью 200 лм для демонстрации изображения под открытым небом.
Ещё на выставке в Москве представлены устройства RugOne. Наибольшее внимание привлекает к себе аппарат RugOne Xsnap 7 Pro, который обладает крепящейся на магнитах съёмной экшен-камерой формата 4K. Сняв её со смартфона, камеру можно закрепить на шлеме, одежде и в любом другом месте, ведя динамичную съёмку из самой гущи событий.
Другим представителем серии является смартфон Xever 7 Pro с поддержкой горячей замены аккумулятора. Этот аппарат может предложить экран с частотой обновления 120 Гц, яркий фонарик, камеру 50 Мп с оптической и электронной стабилизацией изображения, камеру ночного видения 64 Мп, тепловизор и поддержку eSIM.
Ещё одним представителем этого бренда на мероприятии является портативная рация RugOne Xlink. Её отличительной чертой считается использование в работе искусственного интеллекта и поддержка сетей мобильной связи 4G. Посетители выставки смогут лично испытать работоспособность этой рации.
Посетив стенд Ulefone на выставке «Связь-2026», интересующиеся мобильными технологиями смогут лично убедиться в высочайшем качестве и обширных функциональных возможностях продуктов этого производителя.