Набор насадок и щёток позволяет тщательно убираться на покрытиях разных типов, включая ковры
Известный китайский бренд Uwant среди многочисленных устройств для уборки дома предлагает модель моющего пылесоса Y100 Steam. Как нетрудно понять из его названия, отличительной чертой устройства является поддержка пара.
Пылесос обладает мощностью всасывания 20 000 Па, что обеспечивает максимально качественную уборку пыли и мусора с пола. Температура пара достигает 120 °C, а температура горячей воды для максимально глубокой очистки равна 60 °C. При такой температуре происходит растворение пятен и жира, после чего осуществляется стерилизация поверхностей.
Для разных сценариев применения доступны стандартная щётка для обивки, паровая щётка для очистки обуви, круглая паровая щётка с щетиной и паровая щётка для щелей. Это делает пылесос максимально универсальным, избавляя от необходимости иметь сразу несколько бытовых приборов для очистки различных вещей.
Пылесос поддерживает автоочистку одним касанием и получил встроенный водяной бак с быстрой сменой воды одной рукой. Бак обладает раздельными отсеками, которые не дают смешиваться чистой и грязной воде.
Uwant Y100 Steam в настоящее время доступен для приобретения по сниженной цене в магазинах Ozon (промокод Y100S2602 даёт скидку в размере 500 рублей) и Wildberries.