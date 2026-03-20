РедакцияНовости Hardware
Устройство предлагает рекордно высокую точность цветопередачи и сенсорную поддержку X-Touch
Известная как ведущий мировой производитель мобильных устройств для цифровых художников, компания XPPen представляет новый флагманский дисплей Artist Pro 27 (Gen 2). Его создатели постарались объединить цветопередачу профессионального уровня и продвинутое сенсорное управление X-Touch. Это устройство с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K при частоте обновления 120 Гц. Подобные характеристики позволят талантливым художникам в полной мере раскрыть свой потенциал, чему способствует интуитивно понятный рабочий процесс, повышающий эффективность взаимодействия с устройством.
Брайан Хуанг, директор по маркетингу XPPen:
«Наша компания продолжает демонстрировать приверженность делу развития и распространения технологий цифрового искусства. Мы стремимся дать творцам инструменты профессионального уровня и обеспечить максимально качественный опыт рисования. Artist Pro 27 (Gen 2) позиционируется как сенсорный дисплей для рисования Color Master. Он поднимает на новый уровень планку возможностей флагманских дисплеев, давая увеличенное рабочее пространство, повышает производительность и эффективность творчества создателей графического контента. Этим устройством мы расширяем линейку профессиональных графических планшетов XPPen. Серия Artist Pro содержит модели с размером экрана от 14 до 27 дюймов, позволяя художникам переходить на более крупные устройства по мере роста их профессиональных навыков».
Artist Pro 27 (Gen 2) поддерживает 1,07 млрд цветов и охватывает 99% цветового диапазона Adobe RGB, столько же sRGB и 97% Display P3. Это даёт профессиональный уровень цветопередачи и тончайшие градации света и тени, благодаря чему можно создавать максимально реалистичные изображения. Официальная сертификация Calman Verified и заводская калибровка Delta E < 1 гарантируют точность цветопередачи сразу после покупки устройства. Этому же способствует предлагаемый в комплекте поставки программный набор управления цветом XPPen ColorMaster.
Artist Pro 27 (Gen 2) обладает улучшенной сенсорной системой X-Touch Solution, которая означает интуитивно понятное взаимодействие с высокой степенью отзывчивости. Поддерживаются жесты на устройствах под управлением операционных систем Windows и macOS, позволяя начать работу с ними без лишней подготовки. Десятиточечный мультитач повышает точность взаимодействия с экраном, позволяет жестами масштабировать изображение, вращать его и плавно перемещаться по холсту, получая мгновенный ответ на каждое действие. Жесты обладают гибкими настройками, поддерживаются зоны без сенсорного взаимодействия.
Элементы управления можно адаптировать под рабочий процесс, чтобы ничего не мешало сосредоточиться на создании художественных шедевров.
Для профессиональных пользователей с масштабными работами 27-дюймовый экран даёт достаточно пространства без необходимости постоянно масштабировать изображение. Разрешение 4К, частота 120 Гц и время отклика 5 мс означают высочайшую чёткость, минимальную задержку и размытие при быстрых движениях.
Новое поколение светоизлучающего травлёного стекла толщиной 0,7 мм пропускает на 30% больше света по сравнению с планшетами прежних поколений. Оно даёт чистую и яркую поверхность с сохранением ощущения бумаги, а число бликов и пятен от пальцев сведено к минимуму. Наличие сертификации TÜV SÜD Low Blue Light означает комфортную работу с устройством на протяжении длительного времени.
Поскольку этот дисплей создан для профессионалов в деле создания контента и творческих студий, в комплект его поставки входят наборы аксессуаров для повышения эффективности рабочего процесса. Подставку можно регулировать одной рукой, меняя угол наклона от 16° до 72°. Наличие сразу двух стилусов, X3 Pro Slim Stylus и X3 Pro Smart Chip Stylus, приносит поддержку 16 384 степеней давления. Такая точность даёт возможность тщательно контролировать диапазон штрихов.
Беспроводная клавиатура поддерживает сетку 10 х 4 и полностью настраиваемые клавиши для обеспечения быстрого доступа к наиболее часто востребованным командам. Обширная совместимость с операционными системами Windows, macOS, Android, ChromeOS и Linux позволяет интегрировать Artist Pro 27 (Gen 2) в существующую творческую среду, состоящую из разных устройств и программного обеспечения.
Artist Pro 27 (Gen 2) поступит в продажу 20 марта 2026 года по цене 161 415 ₽. Дополнительная информация доступна на странице магазина AliExpress. Воспользовавшись промокодом MD2717 с 17 марта по 12 апреля, можно сэкономить 4250 ₽.