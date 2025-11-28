Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone представила серии защищённых смартфонов RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro
Лучшее среди устройств этого класса соотношение цены и качества привлечёт к ним внимание мобильных пользователей

Ведущий мировой производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, продолжает охватывать всё новые сегменты рынка. Получив положительные отзывы на первый защищённый смартфон новой бюджетной серии RugKing, она официально анонсировала модели RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro. Каждая из них обладает уникальными отличительными чертами, призванными удовлетворить запросы максимального числа пользователей.


RugKing 2 Pro


Все три новых смартфона поступят в продажу 8 декабря. В официальном магазине Ulefone на AliExpress они поначалу будут доступны по сниженным ценам. Стоимость составит от $109,99 за RugKing 2 Pro, $119,99 за RugKing 3 Pro и $149,99 за RugKing 4 Pro.


RugKing 2 Pro


Серия защищённых смартфонов RugKing была создана с целью дать высочайший уровень надёжности при работе в самом суровом окружении и на открытом воздухе. Каждый входящий в состав серии смартфон обладает сертификатами защиты IP68 и IP69K. Они неуязвимы для пыли, способны перенести погружение в воду на глубину до 2 м и сохранить работоспособность, попав под струи горячей воды под высоким давлением. Вся линейка устройств соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810H. Они устойчивы к ударам, падениям и экстремальным внешним воздействиям.


RugKing 3 Pro


Серия смартфонов RugKing гарантирует бескомпромиссную прочность в любом месте, от промышленных условий, таких как пескоструйная обработка и горнодобывающая промышленность, до активного отдыха на природе, пешего туризма и кемпинга.


RugKing 3 Pro


Хотя устройства серии RugKing относятся к бюджетным предложениям Ulefone, у них есть полный набор всех необходимых программных и аппаратных функций. Это обеспечивает их пригодность для работы в полевых условиях. К числу этих функций относится режим подводной съёмки, цифровой набор практичных инструментов, новый режим блокировки воды, предотвращающий случайные касания экрана во время дождя или при быстром движении. Есть независимый «суперфонарик», яркость которого достигает 120 люмен. Доступна полная поддержка программного пакета Ulefone AI Suite, в состав которого входят функции AI Recording Summary, AI Writing Assist, Circle to Search и AI Calculator. Этот список гарантирует, что каждая модель RugKing окажется полезной как в работе, так и во время путешествий.


RugKing 4 Pro


RugKing 2 Pro обладает экраном размером 5,45 дюйма, удобным для одноручной работы. Объём оперативной памяти у него составляет 4 ГБ, а хранилища 128 ГБ. RugKing 3 Pro получил более крупный экран 6,56 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Разрешение основной камеры у него составляет 48 Мп, есть также макрокамера. Такой же экран и камеры у RugKing 4 Pro. Это устройство обладает крупным аккумулятором ёмкостью 10 200 мАч с поддержкой обратной зарядки. Объём памяти и хранилища вырос вдвое до 8 ГБ и 256 ГБ. Если нужны максимальная надёжность и ёмкость, RugKing 4 Pro можно назвать идеальным выбором.


RugKing 4 Pro


В честь начала продаж Ulefone проведёт три розыгрыша, победители которых станут обладателями RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro.
Эффективная реклама для вашего бизнеса

