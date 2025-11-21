Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro с 21 ноября до 3 декабря доступен по сниженной на 62% цене
Устройство от Roborock с мощностью всасывания 10 000 Па и поддержкой современных технологий уборки позволит забыть о пыли и грязи

Сезон ноябрьских распродаж и скидок продолжается, позволяя продавцам проявить щедрость, а покупателям сделать давно желаемые покупки. Известная среди производителей устройств для уборки дома компания Roborock также принимает участие в акции, предлагая робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro со скидкой в размере 62% от обычной цены. Это предложение будет действительно в период с 21 ноября по 3 декабря. Ещё на 10% дешевле покупка станет при использовании промокода ROBOROCK12.



Q8 Max Pro обладает мощностью всасывания 10 000 Па, что позволяет пылесосу с первого раза сделать чистым пол любого типа. Двойная система защиты от спутывания волос позволяет свести к минимуму обслуживание устройства после уборки. Наличие системы автоматического подъёма моющего модуля на высоту до 8 мм защищает ковры от загрязнения.



Длительность работы пылесоса обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5 200 мАч. Вместимость резервуара для воды составляет 270 мл, а объём пылесборника равен 500 мл. В результате за раз Q8 Max Pro способен убраться на площади 180 кв.м.



Эффективность уборки повышает система реактивного преодоления препятствий с применением высокоточных датчиков. Доступна уборка по расписанию в наиболее удобное для вас время, а также поддержка четырёх карт, которая будет востребована в многоэтажных домах.

Актуальная до 3 декабря цена Q8 Max Pro в 17 599 руб делает его лучшей инвестицией в поддержание чистоты дома. Устройство доступно для приобретения в магазине Ozon с промокодом ROBOROCK12.
#roborock
