Это даже не техническое ограничение.

Южнокорейский сайт DealSite со ссылкой на собственные источники допустил мысль о том, что Samsung Electronics с третьей попытки успешно пройдёт сертификацию своей 8-ярусной памяти HBM3E к середине текущего года, серьёзных объёмов заказов со стороны NVIDIA она всё равно получить не сможет. Это даже не техническая проблема, а в большей степени «политическая» в плоскости взаимоотношений NVIDIA со своими поставщиками.

Источник изображения: NVIDIA

Дело в том, что SK hynix уже длительное время является основным поставщиком самых востребованных вариантов памяти HBM для NVIDIA, и последняя просто опасается разозлить его излишне активным сотрудничеством с конкурентами. Micron также сертифицировала свою память HBM3E под требования NVIDIA, но пока не может поставлять её в крупных количествах из-за ограниченности собственных производственных мощностей. Соответственно, сближение с Micron для взаимоотношений NVIDIA и SK hynix угрозы пока не представляет.

В любом случае, сама Samsung настроена оптимистично. По мнению представителей компании, поставки HBM в этом году достигли минимума в первом квартале, и дальше будут только расти. Во втором полугодии они даже могут сразу удвоиться, и Samsung наверняка рассчитывает на получение заказов NVIDIA при формировании подобных прогнозов.