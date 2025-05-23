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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Даже одобрение HBM3E компанией NVIDIA не обеспечит Samsung крупными заказами на эту память
Это даже не техническое ограничение.

Южнокорейский сайт DealSite со ссылкой на собственные источники допустил мысль о том, что Samsung Electronics с третьей попытки успешно пройдёт сертификацию своей 8-ярусной памяти HBM3E к середине текущего года, серьёзных объёмов заказов со стороны NVIDIA она всё равно получить не сможет. Это даже не техническая проблема, а в большей степени «политическая» в плоскости взаимоотношений NVIDIA со своими поставщиками.

Источник изображения: NVIDIA

Дело в том, что SK hynix уже длительное время является основным поставщиком самых востребованных вариантов памяти HBM для NVIDIA, и последняя просто опасается разозлить его излишне активным сотрудничеством с конкурентами. Micron также сертифицировала свою память HBM3E под требования NVIDIA, но пока не может поставлять её в крупных количествах из-за ограниченности собственных производственных мощностей. Соответственно, сближение с Micron для взаимоотношений NVIDIA и SK hynix угрозы пока не представляет.

В любом случае, сама Samsung настроена оптимистично. По мнению представителей компании, поставки HBM в этом году достигли минимума в первом квартале, и дальше будут только расти. Во втором полугодии они даже могут сразу удвоиться, и Samsung наверняка рассчитывает на получение заказов NVIDIA при формировании подобных прогнозов.

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#nvidia #samsung #micron #sk hynix #hbm3e
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